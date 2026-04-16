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Alex Freeman GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«El futuro viene hacia ti»: Alex Freeman, de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, habla sobre su fichaje por el Villarreal y su rápido crecimiento en España

Analysis
USA
A. Freeman
Villarreal
FEATURES
Primera División

GOAL conversó con el defensa estadounidense sobre su vida en España y sus metas futuras.

Alex Freeman estaba en Cancún con el Orlando City cuando recibió varias llamadas. Al responder, comprendió que su vida cambiaría de nuevo.

Reajustó planes, volvió a Orlando a hacer las maletas y partió hacia España. Después llegaron el reconocimiento médico y la firma del contrato. Todo fue muy rápido. Al final, Freeman era jugador del Villarreal y todo sucedió más deprisa de lo que imaginaba.

Era el plan desde el principio, pero nadie esperaba que se concretara tan rápido. Así ha sido el último año para Freeman: cada vez que alguien cree saber dónde está, lo llevan a otro lugar. ¿De la MLS Next Pro a La Liga en año y medio? Nadie lo habría imaginado.

«Si confías en ti, puedes pasar de ser un desconocido a alguien que la gente ve cada día», explica Freeman aGOAL. «Hace un año debuté y ahora estoy en España. Es difícil asimilarlo.

Como futbolista profesional siempre tienes tiempo para pensar. Entrenas por la mañana o por la tarde y tienes bastante tiempo libre. Tienes tiempo para pensar, pero no para asimilarlo del todo. Es difícil asimilarlo por completo. Cada día me siento agradecido, pero también pienso: “Vaya, lo he conseguido”. Aun así, no logras asimilar del todo dónde estás, incluso cuando das el paso».

Aún quedan pasos por dar. Con el Mundial cerca, se espera que Freeman esté en la convocatoria de la selección masculina de Estados Unidos este verano. Ese torneo será casi un año después de su debut internacional. Desde aquel día en East Hartford, Freeman no ha dejado de avanzar.

Antes del Mundial, debe adaptarse a su nueva vida a miles de kilómetros de casa. Ahora milita en La Liga, pero trabaja duro para consolidarse en el Villarreal, que pagó hasta 7 millones de dólares al Orlando City por su fichaje. Fue una gran apuesta del club español por un jugador que aún debe adaptarse al nivel.

Pocos jugadores estadounidenses tienen un futuro tan prometedor. Villarreal y la selección confían en él. Y esa constante mención del futuro lo hace reflexionar: sabe que todo puede cambiar de un momento a otro.

«Todos dicen que no pienses en el futuro, pero es difícil cuando está encima. No siempre puedes hacer lo esperado; tu vida puede cambiar en un segundo».

  • Una salida rápida

    El fichaje de Freeman por el Villarreal no sorprendió, pues los rumores surgieron tras su actuación en la Copa Oro. Sin embargo, el momento del traspaso tomó por sorpresa incluso al propio jugador.

    «Me lo estaba imaginando», afirma. «Ves los rumores, lo ves en Internet, ves todas las publicaciones, pero creo que, en mi caso, me lo estaba imaginando. No es que lo estuviera planeando, sino que veía cómo funcionaría cuando llegara allí».

    El fichaje se cerró rápido: el Villarreal no lo planeaba en enero, pero cambió de idea tras la lesión de Juan Foyth. Necesitaba refuerzos y vio en Freeman una buena opción de futuro.


    No obstante, no fue una medida de urgencia: con un contrato de seis años, el club lo considera pieza clave de su futuro.

    «Es algo así como: “¡Guau!”. Han depositado esa confianza en mí sabiendo que quieren que me quede», dice Freeman. «Me quieren a largo plazo, ¿verdad? Demostrarme ese compromiso es muy especial. Solo quiero ser un mejor jugador cada día y, con suerte, llegar a un momento en el que sea capaz de demostrar realmente de lo que soy capaz».

    El traspaso fue brusco: apenas pudo despedirse de sus excompañeros y, dos días después de llegar a España, viajó a Osasuna con apenas tiempo para conocer a los nuevos.

    «Hice las maletas a toda prisa», recuerda entre risas. «Apenas tenía cosas. Pasé un mes y medio en un hotel; lo único que hacía era entrenar, jugar a la PS5, dormir y salir a comer de vez en cuando. Fue un cambio intenso». Sabíamos que me iría, pero sucedió tan rápido que pilló a todos por sorpresa».

    Ahora ya superó esa adaptación y se siente más a gusto.

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  • FBL-ESP-LIGA-GETAFE-VILLARREALAFP

    «Ya no puedo seguir siendo un niño»

    Freeman fichó por el Villarreal el 28 de enero y debutó contra el Espanyol el 9 de febrero. Los días intermedios fueron una borrasca vertiginosa y llena de expectación.

    «Tenía un presentimiento, tenía esperanza», recuerda. «Nunca se sabe, pero salir al campo, sobre todo en casa, fue una locura. Los silbidos, el ambiente… nunca había vivido algo así. Es un estadio enorme que siempre está lleno.

    «Hay muy buen ambiente. La gente es acogedora, le gusta charlar y disfrutar juntos. Además, son apasionados del deporte: algo más de presión, pero los aficionados te apoyan siempre; al fin y al cabo, quieren lo mejor para el club».

    En los dos meses siguientes ha sido titular en cinco partidos y ha sumado solo 58 minutos. El Villarreal lo incorpora poco a poco, consciente de su falta de experiencia en la élite. Hace un año debutaba como titular con el Orlando City, así que Freeman lo entiende y destaca la importancia de ser paciente y aprender en estas primeras semanas.

    «La velocidad del juego es ridícula», afirma. «No tienes tiempo con el balón. Cuando llegué, nunca había visto nada igual. Es el ritmo más rápido al que he jugado».

    Para muchos jugadores eso podría generar dudas, pero Freeman no tiene ninguna. Ya afrontó retos similares: el verano pasado, en su primer partido internacional, debió neutralizar a Arda Güler y Kenan Yildiz; en otoño ya era titular con Estados Unidos y marcó dos goles a Uruguay. Esto es solo un paso más.

    «Al llegar a un lugar así siempre surgen preguntas, no dudas», afirma. «Hay que arriesgar y priorizarse. Quiero ser mejor jugador y mejor persona. Estoy muy lejos de casa y debo madurar de verdad; ya no puedo ser un niño».

    A pesar del enorme cambio personal, Freeman entiende que debe aprovechar cada oportunidad para crecer sobre el campo. El Villarreal, famoso por desarrollar jugadores, le ofrece el entorno ideal.

    «En lo futbolístico, esto es lo que necesito. Debo dar un paso más y ser más técnico. Si tuviera que elegir un club, sería este, porque aquí puedo crecer», afirma. «Siempre fue la decisión correcta para mí. Necesitaba irme, no solo para demostrar mi valía, porque eso ya lo he hecho en el pasado, sino para ponerme realmente a prueba. Quiero demostrar que soy capaz de hacerlo y de estar en ese entorno».

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    «Es un viaje estupendo que realmente necesito»

    Freeman, acostumbrado al calor de Florida, se adaptó rápido a España. Vila-real le resultó muy distinta a lo que conocía.

    «La comida es estupenda y barata», dice riendo. «La paella y el marisco son increíbles. La gente es respetuosa, va bien vestida y siempre hay movimiento. Todos disfrutan de la vida; creo que aquí eso es lo principal».

    «En las últimas semanas todo se ha vuelto más fácil. Tengo casa, coche y todo lo que necesito. Mi familia me visitó, así que todo mejoró. Todo ha encajado y me siento bien».

    Además, varios compañeros lo han acogido: los exjugadores de la MLS Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, Renato Veiga —que enfrentó a Estados Unidos con Portugal—, y los angloparlantes Thomas Partey y Nicolas Pépé.

    Aun así, sabe que debe mejorar su español si quiere quedarse —y ese es su plan—. Lo ve como un nuevo reto.

    «Es un buen viaje que realmente necesito», afirma. «No saber mucho español lo hace más difícil, pero para mí ha sido positivo. El grupo me ha acogido muy bien. La vida en España también es buena. Hay mucho que puedo explorar».

    Pero ahora su prioridad es el fútbol: tiene muchos objetivos que alcanzar, sobre todo en un año de Mundial.

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    Objetivos que alcanzar

    El fichaje de Freeman siempre fue arriesgado. Al incorporarse en enero, justo antes del Mundial, puso en juego su lugar en la plantilla. Apostó por sí mismo, una decisión que podría rendirle a largo plazo. Sin embargo, su actual periodo de adaptación podría costarle el puesto.

    Sin embargo, el seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino, no lo ve así.

    «Quiero que los jugadores den lo mejor de sí en el equipo», declaró Pochettino en marzo. «Quizá digas que Gio Reyna o Alex Freeman no están jugando mucho ahora, pero es diferente. Si das lo mejor de ti y luego no tienes minutos, vale. Lo que no quiero es que no des lo mejor de ti y, por eso, no tengas minutos».

    Aun así, Freeman trabaja duro para salir al campo. Ese esfuerzo se realiza lejos de la mirada del público, en el campo de entrenamiento, pero, tal y como insinuó Pochettino, está trabajando duro.

    «Solo quiero dar lo mejor de mí», afirma Freeman. «Sé que puedo mejorar en muchos aspectos. Mi objetivo en los próximos meses es seguir trabajando duro, hacer todo lo necesario fuera del campo y, sobre todo, rendir cada fin de semana en La Liga».

    Mundiales, grandes traspasos, avances con la selección y su mudanza a España: los objetivos se le acumulan y los cumple más rápido de lo que imaginaba. ¿Qué le emociona más? «Todo».

    «Estoy entusiasmado con muchas cosas», afirma. «Apenas puedo asimilarlo todo; en junio quizá haya aún más motivos para estarlo. Cada seis o tres meses todo cambia. Nada se queda como está».

    El defensa de 21 años sigue creciendo y, si el año pasado es indicio, lo hará rápido.

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