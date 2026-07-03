El club más laureado de Alemania anunció este viernes que el internacional alemán de 23 años ha firmado un contrato en la Säbener Straße válido hasta el 30 de junio de 2031. El SGE recibirá 55 millones de euros por el traspaso.
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«El futuro le pertenece»: el FC Bayern de Múnich cierra el siguiente fichaje estrella del verano
Brown, uno de los pocos destacados de Alemania en el Mundial, «ha evolucionado muy rápido y aún tiene gran potencial», afirmó el director deportivo Max Eberl. «En la Copa demostró por qué nos interesaba».
El fichaje, añadió el presidente Jan-Christian Dreesen, reafirma el objetivo del Bayern de «incorporar a los mejores jóvenes alemanes cuanto antes; eso forma parte de nuestro ADN».
Para Brown, fichado por el Eintracht en 2024 al 1. FC Núremberg por tres millones de euros, se cumple un sueño: «Jugar en este club significa mucho para mí y me llena de orgullo. Además, soy de Baviera, lo que lo hace especial», destacó el jugador de Amberg. «Siempre soñé con competir al máximo nivel por los títulos más importantes».
Brown añadió que un factor decisivo para su fichaje había sido el entrenador Vincent Kompany: «Me ha mostrado cómo me ve a mí y a mi evolución, y me ha convencido por completo».
Nathaniel Brown también recibió ofertas de la Premier League.
Las negociaciones por Brown se alargaron porque, según Sky, el Bayern dudaba pese a que el acuerdo con el Frankfurt ya estaba cerrado.
El jugador de 23 años ya había acordado su fichaje y rechazó la Premier League para ir al Bayern, donde Arsenal y Chelsea también pujaron sin éxito.
Con Brown, el técnico del FCB, Vincent Kompany, obtiene el lateral versátil que buscaba. Formado como lateral izquierdo, también puede actuar como lateral derecho en una defensa de cuatro e incluso como extremo, como demostró la temporada pasada en Fráncfort.
- Getty Images Sport
¿Qué futuro le espera a Alphonso Davies en el FC Bayern?
El fichaje del ocho veces internacional llega con la incógnita sobre el futuro de Alphonso Davies en el club. Los frecuentes problemas de lesiones del canadiense en el último año y medio preocupan a los directivos del FCB. A finales de mayo, la revista «kicker» informó de que su salida en verano era una posibilidad.
Brown ha brillado en el inestable Eintracht y ha dado un salto meteórico: en la 2025/26 jugó 42 partidos, marcó cuatro goles y dio seis asistencias.
Sus actuaciones llamaron la atención de Julian Nagelsmann, que lo incluyó en la lista del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Allí sorprendió al ganar el puesto a David Raum (RB Leipzig) y fue titular en tres de los cuatro partidos hasta la eliminación en dieciseisavos contra Paraguay. En el debut, 7-1 ante Curazao, marcó un gol y dio una asistencia.
Las ventas récord del Eintracht de Fráncfort
Jugadores
Posición
Vendido a
Año
Cantidad de traspaso
Randal Kolo Muani
Delantero
PSG
2023
95 millones de euros
Hugo Ekitike
Delantero
Liverpool FC
2025
95 millones de euros
Omar Marmoush
Delantero
Manchester City
2025
75 millones de euros
Luka Jović
Delantero
Real Madrid
2019
63 millones de euros
Sébastien Haller
Delantero
West Ham United
2019
50 millones de euros
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