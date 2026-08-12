AFP
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El futuro de Mike Maignan, en duda, ya que Al-Nassr apunta al portero del AC Milan tras la reestructuración en los despachos
Aumenta la tensión interna en San Siro
La relación entre Maignan y la cúpula del Milan parece haber llegado a una encrucijada delicada tras un final turbulento de la pasada campaña. Aunque el internacional francés sigue siendo uno de los componentes más vitales de la plantilla rossonera, los acontecimientos recientes sugieren una desconexión cada vez mayor entre el jugador y quienes toman las decisiones en el club. La principal fuente del descontento de Maignan proviene de los amplios cambios realizados en el cuerpo técnico en mayo, una medida que supuso el despido del entrenador Max Allegri, del director deportivo Igli Tare y del veterano entrenador de porteros Claudio Filippi. Maignan había forjado un vínculo profesional especialmente fuerte con el trío, en especial con Filippi, cuya experiencia recibió el mérito de ayudar al francés a mantener su estatus como uno de los mejores guardametas de Europa.
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Al-Nassr emerge como posible pretendiente
Según La Gazzetta dello Sport, consciente de una oportunidad para hacerse con un talento de talla mundial, el Al-Nassr de la Saudi Pro League ha entrado en la puja. El club de Riad, que cuenta de forma destacada con Cristiano Ronaldo en sus filas, está actualmente en el mercado en busca de un nuevo portero titular para reemplazar a Bento. El poder económico de la liga saudí supone un desafío singular para el Milan, que podría tener dificultades para competir si estalla una guerra de ofertas por un jugador que ya es uno de los mejores pagados de su plantilla.
Las informaciones sugieren que el interés desde Oriente Medio es real y que el club saudí sigue de cerca la situación mientras Maignan evalúa sus próximos pasos. Es un marcado contraste con el verano anterior, cuando Maignan optó por seguir en el club pese a una importante propuesta del Chelsea. En aquel momento, la presencia de Allegri y la estructura directiva existente bastaron para convencerle de rechazar al gigante de la Premier League.
El regreso retrasado aviva las especulaciones sobre su traspaso
Alimentando aún más los rumores sobre una posible salida está la decisión de Maignan de posponer su regreso a la pretemporada. Tanto Maignan como su compañero Adrien Rabiot han retrasado su llegada a Milanello desde la fecha inicialmente prevista, el 12 de agosto, hasta el 16 de agosto. Aunque el club ha presentado esto como unas vacaciones ampliadas para recuperarse de sus esfuerzos en el Mundial, la imagen sigue siendo problemática para un club que intenta proyectar estabilidad. El retraso se considera ampliamente un reflejo del descontento de los jugadores, especialmente teniendo en cuenta sus estrechos vínculos con el anterior cuerpo técnico.
El club se encuentra en una situación difícil, ya que necesita equilibrar el deseo de conservar a un activo de talla mundial con la realidad de gestionar a un capitán potencialmente descontento. La directiva es consciente de que retener a un jugador contra su voluntad podría ser contraproducente, y reconoce que las continuidades forzadas rara vez se traducen en el máximo rendimiento sobre el terreno de juego. A medida que se acerca la nueva temporada, aumenta la presión sobre la directiva del Milan para sentarse con Maignan y exponer una visión convincente de futuro.
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Seguridad contractual frente a ambición deportiva
Sobre el papel, el Milan tiene todas las cartas en lo que respecta al futuro inmediato de Maignan. El francés firmó a principios de este año una importante ampliación de contrato, que lo vincula al club hasta junio de 2031 con un salario que compite con el del jugador mejor pagado del equipo, Rafael Leao. Este acuerdo, valorado en aproximadamente 7 millones de euros al año, incluidos los bonus, estaba destinado a asegurar la portería del club para la próxima década. La situación ha dejado inquieta a la afición del Milan, ya que Maignan ha sido uno de los favoritos desde su llegada en 2021 para sustituir a Gianluigi Donnarumma. Su liderazgo sobre el campo y su capacidad para detener disparos fueron fundamentales en el club, lo que hace que la posibilidad de su salida sea aún más difícil de digerir para la fiel hinchada rossonera.
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