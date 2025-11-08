El futuro de Marc Bernal: el centrocampista del Barcelona considera un traslado en enero por temor a la falta de tiempo de juego tras recuperarse de una lesión

Un jugador del Barcelona que representará a su país durante el parón internacional es Lamine Yamal, quien ha sido convocado para el doble enfrentamiento de España contra Georgia y Turquía. El extremo fue dejado fuera de la convocatoria de La Roja para sus clasificatorios al Mundial contra Georgia y Bulgaria en octubre después de que el Barcelona dijera que su lesión de pubalgia había resurgido.

Sin embargo, el seleccionador de España Luis de la Fuente no tuvo reparos en volver a convocar a Yamal, diciendo: "Creo que la respuesta es obvia. Vi su último partido [contra el Club Brujas], y creo que está en perfectas condiciones.

“Su entrenador [Flick] dijo que estaba listo para jugar. Está volviendo a ser el jugador que siempre ha sido, y celebramos eso. Se quedará con nosotros mientras lo consideremos apropiado.

"Viendo el partido el otro día, Lamine está en forma para jugar. Tenemos dos partidos muy importantes y necesitamos alinear a nuestros mejores jugadores. Tenemos dos partidos de suma importancia para clasificar al Mundial, las apuestas son enormes y queremos a los mejores jugadores con nosotros.”