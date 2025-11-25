El futuro de Harry Kane: La cláusula de rescisión en Bayern Múnich, el interés de mercado del Barcelona y el récord de goles en la Premier League dejan al capitán de Inglaterra con mucho que considerar

Curiosamente, Barcelona ha sido vinculado con varios delanteros en las últimas semanas, incluidos Julian Alvarez, Victor Osimhen, Serhou Guirassy y Etta Eyong, pero el consenso común es que Kane está en lo más alto de la lista de objetivos de transferencia.
A primera vista, eso es sorprendente, dado que Kane cumplirá 33 años antes del inicio de la próxima temporada. Sin embargo, no hay absolutamente nada que sugiera que el tiempo le esté alcanzando. Kane siempre ha hablado de su deseo de emular al dúo icónico Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugando hasta finales de sus 30 años y Wayne Rooney, leyenda de Inglaterra, incluso ha comparado su incansable búsqueda de goles con la del portugués. Sin embargo, mientras que Ronaldo perfeccionó su juego a medida que envejecía, el de Kane en realidad está evolucionando.
"Lo que Harry ha producido aquí en el último año o dos es absolutamente de primera categoría," Bayern's honorary president Uli Hoeness reconoció. "Y lo que más me gusta de él es que, al principio, era un goleador que jugaba en su área, que esperaba que llegaran los balones. Pero, hoy, hace mucho que se ha convertido en un creador de juego, además de un finalizador. Por encima de todo, es un jugador con personalidad que inspira a los demás en el campo, que marca la dirección, y eso es exactamente lo que buscábamos."
Básicamente, Bayern quería un reemplazo para Lewandowski, pero consiguieron mucho más.
"Robert Lewandowski ganó la Liga de Campeones con Bayern en 2020 y más tarde fue nombrado Jugador Mundial del Año, pero los dos no son comparables," Matthaus escribió en su columna para Sky Germany. "Kane reinventó el juego del delantero centro, al igual que Manuel Neuer lo hizo con los porteros hace aproximadamente una década y media.
"No veo un mejor delantero en el mundo en este momento, y no solo por sus goles, sino por su versatilidad y las posiciones que juega. Kane también demuestra cualidades como pasador, regateador y tacleador. Es simultáneamente un goleador, creador de juego, jugador de área a área y tacleador.
"Nunca he visto a Erling Haaland y Kylian Mbappe deslizarse en su propia área de penalti como lo hizo Kane en el minuto 88 contra el Dortmund (el 18 de octubre). Tampoco veo a Haaland y Mbappe hacer pases de 50 metros o más. No he visto los disparos de vaselina que Kane puede hacer de los otros dos. Simplemente creo que Kane se ha vuelto aún mejor porque puede actuar como un espíritu libre."