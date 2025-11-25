El futuro de Harry Kane: La cláusula de rescisión en Bayern Múnich, el interés de mercado del Barcelona y el récord de goles en la Premier League dejan al capitán de Inglaterra con mucho que considerar

Lo más importante es que la familia de Kane también está disfrutando de la vida en este momento, y no solo porque él esté en el período más prolífico de su notable carrera.

Cuando se trasladó por primera vez de su natal Londres a Múnich, había preocupaciones externas sobre cómo Kane y su familia se adaptarían al cambio de ciudad, país y cultura. Sin embargo, Kane ha mencionado repetidamente lo "cómodo" que se sienten él, su esposa Kate y sus hijos en Alemania, donde, según se informa, disfrutan de más privacidad de la que tenían en Inglaterra.

"La manera en que la gente aquí nos recibió fue extraordinaria," dijo el delantero a principios de este año. "Nos conmovió profundamente como familia, no solo a mí, sino a todos nosotros. Nos encanta. Apreciamos verdaderamente cada segundo."

En ese contexto, no se puede más que tomar la palabra de Kane cuando dice que incluso está abierto a extender un contrato que vence en 2027.

"Ciertamente podemos hablar de eso," dijo en septiembre. "Me quedan casi dos años, así que no es como si estuviera en el último año de mi contrato y alguien estuviera preocupado. Estoy bien. El club está bien. Creo que están contentos conmigo, y yo estoy contento con ellos. Esas discusiones pueden tener lugar."

Él reafirmó eso cuando fue cuestionado directamente sobre los vínculos con el Barcelona antes de su regreso al norte de Londres con el Bayern el miércoles, cuando enfrentan al Arsenal en la Liga de Campeones, diciéndole a BILD: "No he tenido contacto con nadie, nadie se ha puesto en contacto conmigo. Me siento muy cómodo en la situación actual, aunque aún no hemos discutido mi situación con el Bayern. No hay prisa. Estoy realmente feliz en Múnich. Eso se puede ver en cómo estoy jugando. Si hay contacto, entonces veremos. Pero no estoy pensando en la nueva temporada aún. Primero está la Copa del Mundo en el verano. Y es muy poco probable que algo cambie después de esta temporada."