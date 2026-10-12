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El futuro de Erling Haaland en el Manchester City sigue siendo incierto mientras el Arsenal y el Real Madrid preparan un sorprendente movimiento para ficharlo
Los rivales ven cómo se desarrolla la crisis del Manchester City
El futuro de Haaland en el City está de repente en el punto de mira. Los grandes clubes europeos siguen de cerca la situación del delantero noruego tras la reciente resolución contra el club.
El City fue declarado recientemente culpable de 114 infracciones financieras de la Premier League, lo que ha sumido al equipo del Etihad en la incertidumbre. Aunque el City ha presentado un recurso contra el veredicto, sus rivales están claramente atentos a la posibilidad de que las circunstancias cambien.
Hasta que se tome una decisión definitiva, seguirán existiendo dudas sobre varios de sus jugadores más importantes. Como es natural, ninguno atrae más atención que su prolífico goleador.
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El Arsenal, entre los grandes que estudian un fichaje
La posibilidad de que Haaland abandone Manchester ha puesto en alerta a algunos de los clubes más importantes del fútbol mundial. Según Football Insider, el Arsenal forma parte de un selecto grupo de clubes que sigue de cerca al jugador.
Fichar al que probablemente sea el mejor delantero del planeta cambiaría por completo la lucha por el título de la Premier League. Su llegada al norte de Londres sería un fichaje sensacional que, además, debilitaría directamente a un rival importante.
Sin embargo, el Arsenal no es el único interesado. Los grandes clubes españoles Real Madrid y Barcelona también siguen de cerca la situación, preparados para actuar ante cualquier indicio de que Haaland pueda estar disponible.
El enorme escollo del contrato de 2034
Pese al interés de varios pretendientes, el City mantiene una posición negociadora extraordinariamente sólida. En circunstancias normales, sacar a Haaland de Manchester sería casi imposible.
El club blindó a su gran estrella con un contrato de diez años que se extiende hasta el verano de 2034. Ese acuerdo sin precedentes significa que el City no necesita venderlo y que, si alguna vez lo hace, puede exigir una cantidad extraordinaria.
Por ahora, la postura del club es tajante. El City no tiene ninguna intención de estudiar ofertas por su delantero estrella mientras continúe el proceso de apelación.
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Los pretendientes, a la espera
El fútbol puede cambiar rápidamente, y el resultado del recurso del Manchester City determinará qué sucede después. Si las consecuencias deportivas son graves, los clubes interesados tantearán si la postura de Haaland ha cambiado.
Por ahora, el Manchester City parece mantener el control absoluto de la situación de Haaland. Sin embargo, hasta que se resuelva definitivamente el recurso relacionado con sus finanzas, los grandes clubes europeos seguirán atentos.
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