El futuro de Haaland en el City está de repente en el punto de mira. Los grandes clubes europeos siguen de cerca la situación del delantero noruego tras la reciente resolución contra el club.

El City fue declarado recientemente culpable de 114 infracciones financieras de la Premier League, lo que ha sumido al equipo del Etihad en la incertidumbre. Aunque el City ha presentado un recurso contra el veredicto, sus rivales están claramente atentos a la posibilidad de que las circunstancias cambien.

Hasta que se tome una decisión definitiva, seguirán existiendo dudas sobre varios de sus jugadores más importantes. Como es natural, ninguno atrae más atención que su prolífico goleador.