El futuro de Dybala: su agente, Antun, está en Italia, pero no para reunirse con la Roma. Dos ofertas para una salida a coste cero

La historia de amor entre Paulo Dybala y la Roma se ha resquebrajado bruscamente a lo largo de esta temporada tan convulsa. Para Gian Piero Gasperini, La Joya siempre ha sido el jugador con más talento de toda la plantilla giallorossa, pero, a fin de cuentas, solo ha podido alinearlo en aproximadamente el 50 % de los partidos disputados en esta larga temporada.





Los motivos son única y exclusivamente físicos y son los mismos que, hasta ahora, han llevado al club a no considerar en absoluto la posibilidad de renovar su contrato, que expira el 30 de junio de 2026. Sin embargo, en las últimas horas ha sido noticia la presencia en la ciudad de Jorge Antun, el agente de toda la vida de Dybala.



