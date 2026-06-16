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El futbolista iraní Mohammad Mohebi explica la polémica celebración con gesto de «pistola» tras anotar en el debut mundialista ante Nueva Zelanda
La celebración de Mohebi es objeto de escrutinio
Mohebi marcó el 2-2 de Irán ante Nueva Zelanda en el minuto 64, pero su celebración, un gesto que simulaba un arma, acaparó la atención. Tras marcar, el jugador de 27 años apuntó con dos dedos a su brazo, luego extendió dos dedos de la mano derecha y los movió en el aire; muchos lo interpretaron como un gesto de «pistola».
Mohebi explica la celebración
La celebración generó gran revuelo en redes sociales, y algunos seguidores y comentaristas pidieron a la FIFA que revisara el incidente en un torneo ya marcado por las tensiones políticas que afectan a Irán. Sin embargo, Mohebi insistió en que solo se trataba de una celebración.
Dijo: «Quería dar las gracias a todos los iraníes que viven en Los Ángeles, crean un ambiente fantástico. Se me ocurrió la celebración y hago esto [gestos] para todos los aficionados, solo es una celebración, ya sabes».
Rezaeian aborda los matices políticos
La atención sobre las celebraciones creció tras las declaraciones de su compañero Rezaeian a la prensa después del partido. Rezaeian ya había llamado la atención al marcar y cubrirse el rostro con la camiseta mientras corría hacia la afición. Al preguntarle por su festejo, admitió que tenía un componente político, pero rehusó dar detalles.
«Es algo político, no quiero hablar de eso», afirmó. Luego trató de centrar la atención en el fútbol: «Estamos aquí para responder preguntas sobre fútbol. Si hay un problema entre nosotros, el pueblo iraní, es asunto nuestro».
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La FIFA debe tomar una decisión.
La FIFA analiza el gesto de Mohebi y podría investigar las celebraciones. Irán se prepara para enfrentar a Bélgica en la segunda jornada del Grupo G, el 21 de junio en Los Ángeles.