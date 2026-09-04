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El futbolista del Deportivo Cali Johan Martínez, agredido y amenazado a punta de pistola por presuntos aficionados
Un asalto armado conmociona a Colombia
Martínez fue objetivo de una agresión violenta y amenazado a punta de pistola por presuntos aficionados del club en la ciudad de Cali, según informó Marca. La emboscada armada se produjo mientras el futbolista se desplazaba por la ciudad en compañía de su familia. Los responsables del conjunto Azucarero respondieron de inmediato al traumático episodio, prometiendo todo el respaldo institucional al jugador y condenando con firmeza el aumento de la violencia en el deporte colombiano.
- Getty Images Sport
El club condena la violencia de los aficionados
Los dirigentes del Cali emitieron rápidamente un comunicado oficial condenando el acto criminal. En su nota, afirmaron: "Club Profesional Deportivo Cali S.A. rechaza categóricamente los actos de violencia e intimidación a los que fue sometido ayer nuestro jugador. Nuestra institución expresa todo su apoyo y solidaridad con Johan y su familia. Ninguna forma de agresión, amenaza o intimidación tiene cabida en el fútbol ni en nuestra sociedad".
En declaraciones a Super Combo del Deporte, el director jurídico del club, Felipe Restrepo, reveló detalles de la amenaza con arma de fuego: "Lo intimidaron con un arma de fuego, lo agredieron; esto no puede pasar, quienes hacen esto no son aficionados".
Aumenta la preocupación por la seguridad de los jugadores
El ataque a Martinez ha reavivado un intenso debate en torno a las garantías de seguridad para los deportistas profesionales y sus familias, en medio de una ola de violencia en el fútbol colombiano. Los responsables del club confirmaron que le han proporcionado apoyo psicológico intensivo para ayudar al jugador a superar el trauma mental tras el asalto. A pesar de haber vivido esta dura experiencia junto a sus seres queridos, según se informa, Martinez se ha reincorporado a los entrenamientos del primer equipo sin sufrir lesiones físicas graves.
- NurPhoto
La policía abre una investigación criminal
Los responsables de Cali están trabajando activamente junto a las autoridades judiciales y al Departamento de Policía de Cali para esclarecer el motivo y localizar a los autores de la emboscada armada. Ahora recae una presión considerable sobre el cuerpo técnico para mantener la moral de la plantilla de cara a su próximo partido de liga nacional. El próximo encuentro representa una exigente prueba de resiliencia psicológica, mientras todos en el club tratan de volver a centrarse en el terreno de juego tras este oscuro episodio.
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