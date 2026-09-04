Los dirigentes del Cali emitieron rápidamente un comunicado oficial condenando el acto criminal. En su nota, afirmaron: "Club Profesional Deportivo Cali S.A. rechaza categóricamente los actos de violencia e intimidación a los que fue sometido ayer nuestro jugador. Nuestra institución expresa todo su apoyo y solidaridad con Johan y su familia. Ninguna forma de agresión, amenaza o intimidación tiene cabida en el fútbol ni en nuestra sociedad".

En declaraciones a Super Combo del Deporte, el director jurídico del club, Felipe Restrepo, reveló detalles de la amenaza con arma de fuego: "Lo intimidaron con un arma de fuego, lo agredieron; esto no puede pasar, quienes hacen esto no son aficionados".