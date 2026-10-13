Preguntado por la posibilidad de retirar títulos, tras haber formado parte de la plantilla del United en la temporada 2011-12, cuando el City les arrebató el campeonato gracias al emblemático gol de Sergio Aguero en el último suspiro de la última jornada, Owen, que hablaba como embajador de Casino.org, donde los jugadores del Reino Unido pueden encontrar información fiable sobre casinos online, declaró a GOAL: «Depende de qué se les declare culpables, si es que se les declara culpables, por supuesto.

«Hasta ahora se les ha declarado culpables, pero obviamente hay un recurso. Es muy difícil decirlo porque hay seis, siete u ocho escenarios distintos de los que se podría hablar. Se podría hablar de retirar títulos, de multas, de prohibiciones de fichar, de descenso o de deducciones de puntos. Hay muchas maneras distintas de sancionarlos.

«Si han infringido las normas hasta el punto que estamos oyendo, por supuesto que habrá una sanción muy, muy importante. No puedes infringir las normas y salirte con la tuya. No puedes infringirlas como, según se ha informado, lo han hecho ellos y recibir solo un tirón de orejas. La sanción será considerable.

«Creo que tendría derecho a una medalla de liga más si ese fuera el caso, pero no lo sentiría así. Para mí, el fútbol va de recuerdos, no de que te entreguen algo 10, 15 o 20 años después. Lo importante es ese momento. Luego recibes una medalla, pero esa medalla solo te lleva de vuelta a ese momento y a cómo te sentiste.

«Así lo veo yo. Cada persona es diferente. No soy de los que desean que les pase algo malo a otros para salir beneficiados. En mi cabeza, gané lo que gané y ahora no me preocupa nada más.

«Es una situación triste, pero creo que todavía va a prolongarse bastante. Todo el mundo se está ilusionando y entusiasmando, o desanimando y deprimiendo, o lo que sea, pero creo que esto va a llevar mucho, mucho tiempo. En mi opinión, se va a alargar. Así que, obviamente, tendremos que esperar y ver qué pasa».