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«El fútbol va de recuerdos»: por qué Michael Owen no quiere una segunda medalla de campeón de la Premier League mientras el caso de fair play financiero abre el debate sobre retirar títulos al Manchester City
El Manchester City recurre los veredictos de culpabilidad en el caso del fair play financiero
El City, que lleva más de tres años y medio inmerso en una saga que ha supuesto una distracción, sostiene que no ha hecho nada malo y ha presentado recursos contra los fallos condenatorios dictados por una comisión independiente.
Sin embargo, la Premier League lo acusa de haber realizado operaciones comerciales «ficticias» entre 2009 y 2018. Fue durante ese periodo cuando se sentaron las bases de una dinastía deportiva de la era moderna en el Etihad Stadium.
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Los títulos del Manchester City podrían ser borrados de los libros de historia
Tras tomarle el gusto a los grandes títulos, el City ya ha ganado ocho veces la Premier League, además de una Champions League y varias copas nacionales que completan un palmarés brillante. ¿Logró esos éxitos por medios legales y recibirá el castigo más severo?
Esas preguntas siguen sin respuesta, pero muchos no dejan de especular sobre lo que podría ocurrir. Desde la expulsión de la máxima categoría hasta la deducción de puntos y la prohibición de fichar, se podría imponer cualquier número de sanciones a un club que ha gastado mucho dinero para perseguir su sueño.
Si se determina que el City infringió las normas y que algún tipo de «trampa» le permitió celebrar con frecuencia desfiles en autobús descubierto, sus logros podrían borrarse de los libros de historia.
Si así fuera, las victorias pasadas podrían adjudicarse a otros. Ese escenario sigue siendo improbable, ya que quienes podrían recibir títulos con carácter retroactivo no parecen especialmente interesados en que se añadan trofeos a sus vitrinas por cortesía.
Por qué Owen se opone a conceder títulos con carácter retroactivo
Preguntado por la posibilidad de retirar títulos, tras haber formado parte de la plantilla del United en la temporada 2011-12, cuando el City les arrebató el campeonato gracias al emblemático gol de Sergio Aguero en el último suspiro de la última jornada, Owen, que hablaba como embajador de Casino.org, donde los jugadores del Reino Unido pueden encontrar información fiable sobre casinos online, declaró a GOAL: «Depende de qué se les declare culpables, si es que se les declara culpables, por supuesto.
«Hasta ahora se les ha declarado culpables, pero obviamente hay un recurso. Es muy difícil decirlo porque hay seis, siete u ocho escenarios distintos de los que se podría hablar. Se podría hablar de retirar títulos, de multas, de prohibiciones de fichar, de descenso o de deducciones de puntos. Hay muchas maneras distintas de sancionarlos.
«Si han infringido las normas hasta el punto que estamos oyendo, por supuesto que habrá una sanción muy, muy importante. No puedes infringir las normas y salirte con la tuya. No puedes infringirlas como, según se ha informado, lo han hecho ellos y recibir solo un tirón de orejas. La sanción será considerable.
«Creo que tendría derecho a una medalla de liga más si ese fuera el caso, pero no lo sentiría así. Para mí, el fútbol va de recuerdos, no de que te entreguen algo 10, 15 o 20 años después. Lo importante es ese momento. Luego recibes una medalla, pero esa medalla solo te lleva de vuelta a ese momento y a cómo te sentiste.
«Así lo veo yo. Cada persona es diferente. No soy de los que desean que les pase algo malo a otros para salir beneficiados. En mi cabeza, gané lo que gané y ahora no me preocupa nada más.
«Es una situación triste, pero creo que todavía va a prolongarse bastante. Todo el mundo se está ilusionando y entusiasmando, o desanimando y deprimiendo, o lo que sea, pero creo que esto va a llevar mucho, mucho tiempo. En mi opinión, se va a alargar. Así que, obviamente, tendremos que esperar y ver qué pasa».
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¿Qué sanciones, si las hay, se impondrán al Manchester City?
Owen, exdelantero del Liverpool y del Real Madrid, sí ganó la Premier League con el United en la temporada 2010-11. En su carrera también conquistó la Copa de Inglaterra, la Copa de la Liga, la Copa de la UEFA y el Balón de Oro, por lo que tiene suficientes buenos recuerdos a los que volver la vista.
Sin embargo, el caso del City seguirá generando un intenso debate, ya que aún está por determinar qué ocurrirá con su pasado, su presente y su futuro. Se espera una resolución definitiva antes de finales de enero de 2027, aunque en ese momento podrían presentarse más recursos.
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