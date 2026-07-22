AFP
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«El fútbol tiene un lado más violento»: Gavi afirma que NO quiere que se sancione a los jugadores argentinos por la trifulca tras la victoria de España en la final del Mundial
Gavi pide calma tras el caos en Nueva Jersey
Gavi, de 21 años, ha intentado calmar las tensiones entre España y Argentina tras la final del Mundial. En Nueva Jersey se vio involucrado en un altercado con Paredes tras el partido.
En un acto de bienvenida en su ciudad natal, Los Palacios y Villafranca, donde fue homenajeado junto a Fabián Ruiz, del París Saint-Germain, Gavi habló sobre las posibles sanciones de la FIFA a los jugadores argentinos. «No creo que deban ser sancionados», afirmó, según recoge *Marca*. «Entiendo que no es un buen ejemplo para los niños, pero el fútbol también tiene un lado violento. Quizá lo más lógico sería expulsarlos durante el partido, pero, como he dicho, al final esto es fútbol».
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Paredes, en el punto de mira por su conducta agresiva
La polémica se centra en el centrocampista del Boca Juniors, Paredes, quien empujó a Eric García en la garganta antes de derribar a Gavi. El incidente comenzó poco después del pitido inicial, cuando Nahuel Molina golpeó a Rodri, lo que provocó una trifulca que requirió la intervención del seleccionador argentino, Lionel Scaloni.
Pese a las críticas, el centrocampista se ha mostrado desafiante. En un mensaje en redes, elogió el esfuerzo del equipo y su orgullo por representar a Argentina, sin mencionar la polémica ni disculparse.
Yamal se une a las celebraciones con una pícara pullita
Mientras Gavi se mostraba elegante en el homenaje local, su compañero Lamine Yamal aprovechó la rivalidad durante el desfile de la victoria en Madrid. El joven talento rió y mostró un cartel de un aficionado que comparaba el encontronazo entre ambos con un combate de boxeo de famosos. El cartel, alusión a la popular «Velada del Año», divertía al joven de 19 años mientras celebraba el primer título mundial de España desde 2010.
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Una bienvenida de héroes en Los Palacios
De vuelta en Los Palacios y Villafranca, la atención se centró en los héroes locales que ayudaron a conquistar el mundo. A Gavi y Fabián se les obsequió con su peso en tomates, un homenaje tradicional: 68,5 kg para Gavi y 84,5 kg para Fabián. Además, el municipio anunció que bautizará los campos de fútbol locales con sus nombres y, en el futuro, erigirá un monumento en su honor junto al del defensa Jesús Navas, presente en la ceremonia. El acto mostró el lado más humano de estas estrellas lejos de las batallas de los torneos internacionales.
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