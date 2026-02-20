Getty Images
«¡El fútbol se ha vuelto demasiado blando!» - Scott McTominay lamenta la desaparición de las entradas «contundentes» mientras el héroe escocés revela la «gran curva de aprendizaje» que ha experimentado desde que fichó por el Nápoles procedente del Manchester United
McTominay lamenta el declive del fútbol físico.
Desde que cambió el Manchester United por el Nápoles, McTominay se ha consolidado como una pieza fundamental en el sistema de alta intensidad de Conte. Sin embargo, el centrocampista de 29 años ha admitido que le resulta difícil conciliar su estilo combativo con la naturaleza cada vez más sensible del arbitraje moderno, especialmente en el panorama táctico de la Serie A.
La estrella escocesa cree que la «honestidad» de las entradas duras se está perdiendo en favor de una cultura de simulación. Expresó su frustración por el hecho de que la sólida formación que recibió como joven jugador en Inglaterra ya no se ajusta a la forma en que se gestionan los partidos en la élite actual.
«Creo que el fútbol se está volviendo cada vez más blando. Algunas decisiones son demasiado blandas», declaró McTominay al Corriere dello Sport. «No estaba acostumbrado a sentirme así cuando era niño: nos enseñaban a entrar con honestidad y fuerza. Ahora, el más mínimo contacto puede acarrear una tarjeta amarilla.
No me corresponde a mí sacar conclusiones, pero creo que hay demasiada atención, demasiada sensibilidad».
Adaptarse a la vida y las tácticas en Italia
A pesar de sus quejas con los árbitros, la transición de McTominay a la vida italiana ha sido muy fluida. El centrocampista, nombrado Jugador Más Valioso de la Serie A en la campaña en la que el Nápoles ganó el título, ha sido acogido por los aficionados napolitanos, que se han identificado con su personalidad «guerrera» en el campo. Fuera del campo, el escocés señaló que la apasionada cultura del sur de Italia le recuerda a su hogar.
Bajo la dirección de Conte, McTominay ha experimentado una importante transformación táctica. Mientras que en Old Trafford solía desempeñar un papel defensivo, ahora ocupa una posición más dinámica que requiere una comprensión más profunda del espacio y el movimiento. Como resultado, ha marcado 23 goles y ha dado 10 asistencias en 70 partidos en todas las competiciones desde que llegó al Nápoles en 2024.
«En el Nápoles he crecido tanto desde el punto de vista táctico como físico. Tácticamente, Italia es diferente de la Premier League», explicó. «Tuve que adaptarme y aprender muy rápido cómo jugar, qué movimientos hacer... cómo convertirme en un problema en el área rival y también cómo defender. Una curva de aprendizaje preciosa.
«Me tomo mi trabajo muy en serio porque es por lo que me pagan. Creo que, en general, a los futbolistas se les paga mucho por entrenar y jugar, y si no puedes tomarte en serio esas dos horas de trabajo, no lo estás haciendo bien. Hay que divertirse, por supuesto, pero fuera del campo. En el campo me convierto en otra persona».
El héroe escocés elogia la influencia de Conte
Cuando se le preguntó sobre la influencia de Conte en su juego, McTominay respondió: «Antonio es un gran entrenador, muy fuerte, apasionado, conoce muy bien el fútbol. Es diferente a todos los que he tenido en el pasado. La sensación de incertidumbre que infunde: con él tienes que dar lo mejor de ti mismo o tendrás problemas. El trabajo que haces a puerta cerrada se refleja en los partidos.
Estoy muy feliz aquí y, en lo que a mí respecta, soy jugador del Nápoles, es en lo único en lo que pienso. El futuro es muy importante y me veo en el Nápoles durante mucho tiempo. Mi familia es feliz, yo soy feliz. Mientras todos los que forman parte de mi vida sean felices, yo también lo soy».
También habla de las críticas que recibió antes de alcanzar el estrellato en Italia, y añade: «Las críticas forman parte del fútbol, siempre lo he sabido y nunca me han ofendido. Pero no afectan a mi forma de jugar ni a mi visión del partido. La opinión de la gente es importante, pero las palabras que realmente importan son las del entrenador: si juegas y haces lo que él cree que es correcto, todo va bien».
A la caza de otro Scudetto
El objetivo principal de McTominay en estos momentos sigue siendo dar lo mejor de sí mismo para el Nápoles. A pesar de sufrir un pequeño problema en el tendón, está decidido a seguir siendo titular en el once inicial, ya que el Partenopei busca mantener sus esperanzas de ganar el Scudetto.
El Nápoles ocupa actualmente el tercer puesto de la clasificación de la Serie A, con 50 puntos en 25 partidos, a cuatro puntos del segundo clasificado, el AC Milan, y a 11 del líder, el Inter. El Partenopei se enfrentará al Atalanta en Bérgamo el domingo.
«Tenemos que seguir trabajando como siempre, sin hablar demasiado del campeonato. Vamos a ir partido a partido y ya veremos cómo acaba», afirmó.
«Todavía no sé si jugaré el domingo. Tengo un problema en el tendón que hay que tratar; no es fácil. Estoy dando todo para estar allí. Como jugador, es duro llegar al centro de entrenamiento y no poder entrenar con tus compañeros. Tengo muchas ganas de jugar, pero hay que estar seguro de mi estado físico».
