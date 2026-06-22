El fútbol sale en defensa de la familia... ¿Cómo se convirtió el caso de Duko en una batalla de opinión pública?

En un torneo como el Mundial, donde millones de personas siguen cada partido, es raro que una historia personal acapare más atención que la competición. Eso fue lo que vivió Jérémy Doku, extremo de Bélgica y del Manchester City, quien generó polémica al anunciar que dejaría la concentración si los partidos del Mundial coincidían con el nacimiento de su primer hijo.

Lo que empezó como una decisión familiar se convirtió en un debate mundial sobre los límites de las obligaciones del jugador y la prioridad de la vida privada en el fútbol moderno. Aunque algunos medios lo criticaron, la mayoría del mundo deportivo y fuera de él lo apoyó, recordando que hay momentos irreemplazables por encima de cualquier partido.

Su hijo nacerá en la segunda semana de julio, justo cuando Bélgica podría disputar los octavos de final. Doku lo ha repetido sin rodeos: quiere estar junto a su esposa en ese momento único.

Doku afirma que cualquier futuro padre querría vivir ese momento único, aunque entiende las obligaciones de representar a su país en un torneo tan importante. Pese a la complejidad del caso, el futbolista confía en que la Federación Belga de Fútbol entienda sus circunstancias personales, según informó la «BBC».