La prensa deportiva internacional describió el anuncio de Lionel Messi de su retirada del fútbol internacional, la noche del lunes, como el final de un capítulo excepcional en la historia de la selección argentina y del fútbol mundial.
La cobertura de la sorpresiva decisión osciló entre la conmoción por el momento elegido, el repaso de los números y los títulos, y el foco en el vacío que dejará el excapitán de Argentina tras más de dos décadas vistiendo su camiseta.
Messi, de 39 años, había anunciado su retirada internacional en un emotivo mensaje en el que afirmó que la decisión «le dolió y le sigue doliendo», pero consideró que había llegado el momento, subrayando que ya había dado todo lo que tenía para ofrecer y que una nueva generación merecía la oportunidad.