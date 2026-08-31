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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"El fútbol pierde parte de su alma": la prensa internacional reacciona a la bomba de Messi

España vs Argentina
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World Cup
L. Messi
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EE. UU.

Emotivas reacciones en la despedida de la leyenda de Argentina

La prensa deportiva internacional describió el anuncio de Lionel Messi de su retirada del fútbol internacional, la noche del lunes, como el final de un capítulo excepcional en la historia de la selección argentina y del fútbol mundial.

La cobertura de la sorpresiva decisión osciló entre la conmoción por el momento elegido, el repaso de los números y los títulos, y el foco en el vacío que dejará el excapitán de Argentina tras más de dos décadas vistiendo su camiseta.

Messi, de 39 años, había anunciado su retirada internacional en un emotivo mensaje en el que afirmó que la decisión «le dolió y le sigue doliendo», pero consideró que había llegado el momento, subrayando que ya había dado todo lo que tenía para ofrecer y que una nueva generación merecía la oportunidad.

  • La era post-Messi

    El diario argentino "Olé" describió el 31 de agosto de 2026 como una fecha histórica que quedará grabada en la memoria del país, al considerar que Messi consagró ese día "un legado inigualable".

    El periódico se detuvo en su frase "he agotado todo lo que tenía", describiéndola como el resumen de su larga trayectoria con la Albiceleste, y no como un frío anuncio de despedida.

    "Olé" destacó que el mensaje escrito a mano tuvo un tono personal claro, pues en él Messi afirmó que amó a la selección y que la seguirá amando, y que pasará de ser un jugador dentro del campo a un aficionado que apoya al equipo desde fuera en los buenos y difíciles momentos.



    El diario también pasó rápidamente a la pregunta sobre el después de Messi, y el impacto de su marcha en la planificación cercana de la selección argentina y en la primera lista prevista del entrenador Lionel Scaloni, en alusión a que la retirada no pone fin únicamente a la historia de un jugador, sino que abre una nueva etapa para la selección.

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  • Bomba mundial

    Por su parte, el diario español "Marca" optó por hablar de "bomba mundial" tras la retirada de Messi, y presentó la decisión como el final oficial de una trayectoria de 21 años con la selección de Argentina, jalonada de títulos y récords.

    También destacó el impacto de su marcha en el futuro de la selección, pues consideró que la salida de Messi multiplica los interrogantes en torno a la próxima etapa de Argentina, entre ellos el futuro del entrenador Scaloni y los perfiles del nuevo liderazgo del equipo. Asimismo, "Marca" evocó su registro internacional como un listón difícil de repetir: 207 partidos y 125 goles, lo que lo convierte en el jugador con más participaciones y en el máximo goleador de la historia de la selección de Argentina.

    El diario catalán Mundo Deportivo describió a Messi como "el mejor", y comentó también: "Bomba en el mundo del fútbol. Lionel Messi (39 años), a quien muchos consideran el mejor jugador de la historia del deporte rey, acaba de anunciar su retirada de la selección argentina".

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  • Una decisión dolorosa tras romper la maldición de los títulos

    El diario italiano "La Gazzetta dello Sport" presentó la retirada de Messi desde una perspectiva humana, con un titular que subraya que la decisión fue "dolorosa pero necesaria".

    El periódico citó las palabras de Messi: "Ya no tengo nada más que ofrecer, y hay grandes jugadores jóvenes que vienen y que merecen estar aquí". Y vinculó la decisión con el fin de la era de "la Pulga" con la selección, señalando que deja a Argentina como campeona del mundo y bicampeona de la Copa América.

    El diario francés "L'Équipe", por su parte, se centró en la larga trayectoria internacional, y señaló que Messi se retira a los 39 años tras más de 20 años con la selección. Recogió de su mensaje que la decisión todavía le duele por dentro, pero que considera que el momento se ha vuelto oportuno.


    El sitio francés Foot Mercato comentó que la retirada de Messi "cierra un capítulo importante en la historia del fútbol argentino", y añadió: "Tras las amargas derrotas en las finales, Messi por fin rompió la maldición en 2021, anunciando el inicio de una época dorada. Alcanzó su punto culminante con la conquista del Mundial de 2022 en Qatar".

    El titular del sitio del diario indio The Indian Express fue "Messi se retira del fútbol internacional: el fútbol pierde parte de su alma", explicando que la leyenda de Argentina "puso fin a su trayectoria con la selección de su país tras fracasar en la defensa del título del Mundial y la muerte de su padre, Jorge".

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  • ¿Estuvo a punto de llorar? ¿El segundo retiro?

    Por su parte, la cadena TNT Sports Argentina publicó un mensaje de despedida a Messi en el que dijo: "Sos un gigante, capitán". Y compartió un vídeo de Pablo Giralt, uno de sus analistas, intentando contener las lágrimas mientras comunicaba la noticia al público.

    El diario The Sun, por su parte, escribió: "Messi se retira de nuevo del fútbol internacional", recordando su primera retirada en 2016, mientras que el diario The Telegraph comentó: "Messi pone fin a una carrera brillante con la camiseta de la selección argentina".

    El diario alemán Bild dijo: "Sorpresa futbolística: Messi se retira de la selección".

    Y el diario A Bola comentó: "Bomba en el mundo del fútbol". Describió la decisión de Messi como "el fin de una era".

    El diario alemán Die Zeit consideró que Argentina y el mundo comienzan "una nueva cuenta del tiempo" tras la decisión de Messi, señalando que llegó 43 días después de la derrota en la final del Mundial ante España.

    El diario destacó que Messi escribió el texto de su retirada el 21 de julio, es decir, dos días después de la final, y luego anunció su decisión más tarde, explicando que la retirada "le duele en el alma", pero que está convencido de que ha llegado el momento.

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