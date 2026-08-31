El diario italiano "La Gazzetta dello Sport" presentó la retirada de Messi desde una perspectiva humana, con un titular que subraya que la decisión fue "dolorosa pero necesaria".

El periódico citó las palabras de Messi: "Ya no tengo nada más que ofrecer, y hay grandes jugadores jóvenes que vienen y que merecen estar aquí". Y vinculó la decisión con el fin de la era de "la Pulga" con la selección, señalando que deja a Argentina como campeona del mundo y bicampeona de la Copa América.

El diario francés "L'Équipe", por su parte, se centró en la larga trayectoria internacional, y señaló que Messi se retira a los 39 años tras más de 20 años con la selección. Recogió de su mensaje que la decisión todavía le duele por dentro, pero que considera que el momento se ha vuelto oportuno.





El sitio francés Foot Mercato comentó que la retirada de Messi "cierra un capítulo importante en la historia del fútbol argentino", y añadió: "Tras las amargas derrotas en las finales, Messi por fin rompió la maldición en 2021, anunciando el inicio de una época dorada. Alcanzó su punto culminante con la conquista del Mundial de 2022 en Qatar".

El titular del sitio del diario indio The Indian Express fue "Messi se retira del fútbol internacional: el fútbol pierde parte de su alma", explicando que la leyenda de Argentina "puso fin a su trayectoria con la selección de su país tras fracasar en la defensa del título del Mundial y la muerte de su padre, Jorge".