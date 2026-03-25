«El fútbol no es una ciencia exacta»: Carlo Ancelotti responde a las críticas por la convocatoria de Neymar mientras Brasil intensifica los preparativos para el Mundial de 2026

En declaraciones previas al partido amistoso de Brasil contra Francia en Boston, Ancelotti abordó las incesantes preguntas sobre la continua ausencia de Neymar en sus planes. El seleccionador italiano, que aún no ha convocado al delantero del Santos desde que tomó las riendas de la selección, reconoció el debate público, pero insistió en que su atención sigue centrada en el colectivo.

«Lo observo todo, lo escucho todo. Pero mi papel es tomar decisiones. Es normal que todo el mundo pueda tener una opinión, porque el fútbol no es una universidad... el fútbol no es una ciencia exacta. Cada uno tiene su opinión, y yo tengo que respetar la opinión de todos», declaró Ancelotti a los periodistas, según ESPN.