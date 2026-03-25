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«El fútbol no es una ciencia exacta»: Carlo Ancelotti responde a las críticas por la convocatoria de Neymar mientras Brasil intensifica los preparativos para el Mundial de 2026
Ancelotti se mantiene firme en cuanto a la selección de la plantilla
En declaraciones previas al partido amistoso de Brasil contra Francia en Boston, Ancelotti abordó las incesantes preguntas sobre la continua ausencia de Neymar en sus planes. El seleccionador italiano, que aún no ha convocado al delantero del Santos desde que tomó las riendas de la selección, reconoció el debate público, pero insistió en que su atención sigue centrada en el colectivo.
«Lo observo todo, lo escucho todo. Pero mi papel es tomar decisiones. Es normal que todo el mundo pueda tener una opinión, porque el fútbol no es una universidad... el fútbol no es una ciencia exacta. Cada uno tiene su opinión, y yo tengo que respetar la opinión de todos», declaró Ancelotti a los periodistas, según ESPN.
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Romario y Ronaldo encabezan la campaña a favor de Neymar
La presión sobre Ancelotti se ha intensificado tras las contundentes declaraciones de varias figuras emblemáticas del fútbol brasileño. Romario, el héroe del Mundial de 1994, fue especialmente directo en su valoración de la situación, instando al seleccionador a dar prioridad al talento frente a los rígidos criterios físicos, y afirmó: «Un jugador estrella tiene que jugar». La selección nacional es el lugar para los mejores y los más talentosos. La preparación para el Mundial dura un mes, tiempo suficiente para que un deportista se recupere, tanto física como técnicamente, para coger el ritmo de juego y para crear química con el grupo. Es mejor contar con un jugador estrella como Neymar, incluso cuando no está al 100 %, que convocar a cualquier otro jugador».
Ronaldo Nazario ha añadido: «Si Neymar está en forma físicamente, yo lo llevaría al Mundial. Voy a esperar que Neymar esté bien físicamente. Si lo está, estoy seguro de que Ancelotti lo llevará. Él puede ayudar».
«Sigue siendo el jugador brasileño con más talento»
El veterano internacional brasileño Fabinho, que sí formó parte de la convocatoria de Ancelotti para la concentración de marzo, también ha salido en defensa de Neymar. «Para mí, sigue siendo el jugador brasileño con más talento en la actualidad», declaró esta semana el exjugador del Liverpool. «Es capaz de marcar la diferencia en cualquier momento, por lo que puede ser muy importante en un Mundial. Si está en buena forma y en buena condición física, es el mejor».
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El tiempo corre en contra de Neymar
La atención de Brasil se centra ahora en el partido contra Francia y en el posterior encuentro amistoso contra Croacia, mientras Ancelotti empieza a ultimar sus planes para el Mundial. A Neymar solo le quedan ocho partidos con el Santos antes de que Ancelotti dé a conocer la convocatoria para el torneo, empezando por el partido de la Serie A contra el Remo-PA el 2 de abril.