«El fútbol me lo ha dado todo»: el exextremo del Barcelona Cristian Tello anuncia su retirada tras 512 partidos como profesional

El español publicó un emotivo comunicado en el que reflexionó sobre los altibajos de su trayectoria futbolística y expresó su gratitud a su familia, compañeros de equipo y aficionados.

Escribiendo a través de su cuenta oficial de Instagram, Tello dijo: "Hoy toca despedirme de una parte de mi vida. Después de tantos años, tantos partidos, tantos vestuarios, tanta alegría y también momentos difíciles, ha llegado el momento de poner fin al fútbol profesional.

"El fútbol me lo ha dado todo. Me ha permitido cumplir sueños que un día parecían imposibles, conocer a personas que llevaré conmigo para siempre y vivir momentos que permanecerán en mi memoria toda la vida. He tenido la suerte de vestir camisetas que significan el mundo para mí y de compartir el camino con compañeros de equipo, entrenadores, personal de los clubes, amigos y, sobre todo, mi familia."