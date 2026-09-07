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«El fútbol me lo ha dado todo»: el exextremo del Barcelona Cristian Tello anuncia su retirada tras 512 partidos como profesional
El extremo español cuelga las botas
El canterano de La Masia puso oficialmente punto final a su dilatada carrera el 6 de septiembre, después de acumular 512 apariciones como profesional. Tras irrumpir inicialmente en la escena con el Barcelona, pasó los mejores años de su etapa como jugador compitiendo al más alto nivel con el Oporto, la Fiorentina y el Betis. El extremo jugó más recientemente en Oriente Medio, donde militaba en el Palm City FC, equipo de la tercera división de Emiratos Árabes Unidos, desde octubre de 2025.
- Cordon Press/Miguelez Sports
El delantero comparte una emotiva despedida
El español publicó un emotivo comunicado en el que reflexionó sobre los altibajos de su trayectoria futbolística y expresó su gratitud a su familia, compañeros de equipo y aficionados.
Escribiendo a través de su cuenta oficial de Instagram, Tello dijo: "Hoy toca despedirme de una parte de mi vida. Después de tantos años, tantos partidos, tantos vestuarios, tanta alegría y también momentos difíciles, ha llegado el momento de poner fin al fútbol profesional.
"El fútbol me lo ha dado todo. Me ha permitido cumplir sueños que un día parecían imposibles, conocer a personas que llevaré conmigo para siempre y vivir momentos que permanecerán en mi memoria toda la vida. He tenido la suerte de vestir camisetas que significan el mundo para mí y de compartir el camino con compañeros de equipo, entrenadores, personal de los clubes, amigos y, sobre todo, mi familia."
Una carrera llena de éxitos llega a su fin
A lo largo de su trayectoria, Tello acumuló una envidiable colección de títulos, entre ellos una Liga con el Barcelona, una Copa del Rey con el Betis y la MLS Cup con Los Angeles FC.
En su mensaje de despedida, añadió: "A todos los que alguna vez me animaron, me apoyaron, me criticaron o simplemente estuvieron ahí: gracias. De todo corazón. Me voy con la tranquilidad de saber que lo di todo por este deporte y con un inmenso orgullo por el camino recorrido.
"Hoy llega a su fin mi etapa como futbolista profesional, pero todo lo que el fútbol me ha enseñado se queda conmigo para siempre. Gracias, fútbol."
- Pressinphoto
Nuevos horizontes llaman al veterano
Poner fin a su etapa como futbolista cierra una carrera nómada en la que el extremo militó en España, Portugal, Italia, Estados Unidos, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Tello valorará ahora sus opciones lejos de los terrenos de juego tras más de una década en el fútbol profesional. Su gran bagaje en varias ligas europeas y mundiales de élite podría allanar el camino para dar el salto a los banquillos o a la dirección deportiva.
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