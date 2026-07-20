El fútbol inglés y mundial pierde un icono legendario. A los 75 años ha fallecido Kevin Keegan, uno de los mejores delanteros europeos de todos los tiempos, Balón de Oro en 1978 y 1979, un símbolo con la camiseta del Liverpool antes de alcanzar la misma popularidad como entrenador, sobre todo al frente del Newcastle y durante su breve etapa como seleccionador de Inglaterra. Llevaba tiempo gravemente enfermo.
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El fútbol llora la muerte de Kevin Keegan a los 75 años. Enfermo desde hacía tiempo, ganó dos Balones de Oro y fue un símbolo de Liverpool y Newcastle
LA TRAYECTORIA PROFESIONAL
Kevin Keegan nació el 14 de febrero de 1951 en Doncaster. Tras jugar en el Scunthorpe United entre 1968 y 1971, fichó por el Liverpool, donde permaneció hasta 1977. Con los Reds conquistó tres ligas inglesas, una FA Cup, dos Charity Shield, una Copa de Europa en 1977 y dos Copas de la UEFA. En 1977 fichó por el Hamburgo, con el que conquistó una Bundesliga y alcanzó la final de la Copa de Campeones 1980, perdida ante el Nottingham Forest. Ese verano volvió a Inglaterra y se retiró en 1985 tras pasar por Southampton, Newcastle y Blacktown City.
UNA LEYENDA TAMBIÉN EN NEWCASTLE
Tras brillar como futbolista inglés y marcar 21 goles en 63 partidos con la selección (1972-1982), se convirtió en entrenador. Su segundo amor, el Newcastle, marcó el inicio y el cierre de su etapa como técnico: lo dirigió de 1992 a 1997, peleó el título de la Premier al Manchester United de Sir Alex Ferguson y lo devolvió a Europa. Regresó el 16 de enero de 2008 tras el cese de Sam Allardyce. Evitó el descenso, pero renunció meses después por desacuerdos con el propietario Mike Ashley sobre la política de fichajes.
SU BREVE EXPERIENCIA COMO SELECCIONADOR DE INGLATERRA
Entre ambas etapas en el Newcastle, dirigió a Inglaterra de febrero de 1999 a la Euro 2000. Sustituyó a Glen Hoddle, clasificó al equipo tras ganar la repesca contra Escocia, pero fue destituido tras una decepcionante Eurocopa 2020, donde Rumanía lo eliminó en cuartos. En enero de 2026 reveló que padecía un cáncer agresivo y falleció hace unas horas.
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