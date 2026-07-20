El fútbol llora la muerte de Kevin Keegan a los 75 años. Enfermo desde hacía tiempo, ganó dos Balones de Oro y fue un símbolo de Liverpool y Newcastle

Kevin Keegan nació el 14 de febrero de 1951 en Doncaster. Tras jugar en el Scunthorpe United entre 1968 y 1971, fichó por el Liverpool, donde permaneció hasta 1977. Con los Reds conquistó tres ligas inglesas, una FA Cup, dos Charity Shield, una Copa de Europa en 1977 y dos Copas de la UEFA. En 1977 fichó por el Hamburgo, con el que conquistó una Bundesliga y alcanzó la final de la Copa de Campeones 1980, perdida ante el Nottingham Forest. Ese verano volvió a Inglaterra y se retiró en 1985 tras pasar por Southampton, Newcastle y Blacktown City.