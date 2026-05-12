¡El fútbol es vida! El El Paso Locomotive ficha a Cristo Fernández, el actor de «Ted Lasso» conocido por los aficionados como Dani Rojas

Fernández parecía encaminado a una carrera profesional. Jugó en las categorías inferiores del Tecos FC, entonces una cantera prestigiosa, hasta que las lesiones detuvieron su progreso. Le animaron a actuar y, aunque interpretó a un futbolista popular, parecía dispuesto a dejar el fútbol.

Fernández expresó su emoción en un comunicado: «El fútbol siempre ha sido parte fundamental de mi vida y, pese a mis desvíos, el sueño de competir profesionalmente nunca desapareció.

Estoy agradecido con El Paso Locomotive FC, su cuerpo técnico, staff y compañeros por abrirme la puerta. Regresar es creer en uno mismo, arriesgarse y perseguir sueños, aunque el camino sea inesperado. Como decimos en México: hay que echarle ganas. Siempre agradecido a Dios, a mi familia y a mis amigos por creer en mí. Quizás solo sea un loco con sueños locos… así que estar aquí con los «Locos» tiene todo el sentido del mundo».