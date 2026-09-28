Getty Images Sport
Traducido por
«El fútbol es así»: Jurgen Klopp sufre su primera derrota con Alemania mientras una Grecia letal firma una sorpresa histórica en la Nations League
Victoria histórica para Grecia
Klopp sufrió su primera derrota como seleccionador de Alemania después de que su equipo cayera por 1-0 ante Grecia en la UEFA Nations League. El partido, disputado en el WWK Arena de Augsburgo, se decidió con un disparo desviado de Dimitris Kourbelis en el minuto 74. Este resultado dio a los visitantes una histórica primera victoria de su historia sobre Alemania.
A pesar de dominar la posesión a través de Joshua Kimmich y Felix Nmecha, los locales no lograron convertir sus ocasiones más importantes. Se vieron frustrados durante todo el encuentro por una defensa griega sólida y bien organizada. El resultado deja a Alemania ante una situación complicada en el Grupo A. Mientras, Grecia se queda en solitario con el liderato de la clasificación.
- Getty Images Sport
Klopp lamenta la falta de convicción
En su entrevista posterior al partido con UEFA, Klopp admitió que aceptar un empate sin goles habría sido mucho más fácil de digerir. El exentrenador del Liverpool reconoció que el equipo de Ivan Jovanovic ejecutó con eficacia su estrategia al contraataque. Subrayó que Alemania debe jugar con mayor convicción de cara a portería cuando dicta el ritmo del partido.
«El fútbol es así», dijo Klopp. «Empatar este partido esta noche lo habría aceptado sin problemas, pero perder... eso es duro. No creo que mereciéramos eso, pero ocurrió de todos modos. Grecia tenía un plan para el partido de esta noche. Tenemos que estar más convencidos de lo que hacemos».
Se esperan cambios drásticos en el próximo partido
Reflexionando sobre la batalla táctica, Klopp señaló que el rival logró interrumpir su ritmo. Sin embargo, Klopp prometió cambios profundos en su once inicial. El técnico, de 59 años, subrayó la necesidad de rearmar al grupo rápidamente e insistió en que el cuerpo técnico analizará las imágenes del partido para corregir errores de posicionamiento.
«Cambiaremos la plantilla, cambiaremos el equipo», añadió Klopp. «Lo bueno es que el otro equipo no necesariamente sabe cómo vamos a jugar. Podemos sacar mucho de este partido, y lo haremos, y trabajaremos en ello».
- Getty Images Sport
Centrando la atención en el choque de Múnich
Alemania dejará ahora Augsburgo y centrará toda su atención en recibir a Serbia. El partido crucial se disputará en el Allianz Arena de Múnich el jueves por la noche.
Los hombres de Klopp deben aspirar a sumar tres puntos vitales para reconducir su campaña en la Nations League. El técnico también busca lograr su primera victoria oficial en casa desde que asumió el cargo.
En el otro partido del grupo, Grecia regresa a casa para recibir a Países Bajos. Ese encuentro comenzará en Tesalónica esa misma noche, con los líderes del grupo esperando aprovechar su impulso.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias