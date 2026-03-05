Getty
Traducido por
«El fútbol de verdad se juega en Europa»: la selección estadounidense recibe una dura respuesta sobre por qué Christian Pulisic y otros grandes jugadores no se quedarán en la MLS antes de la Copa del Mundo en casa
Messi impulsa la MLS, pero ¿qué vendrá después?
Aunque el fútbol ha seguido creciendo en Estados Unidos, ha resultado difícil retener a los jugadores emergentes en su país natal. Esto se debe a que al cruzar el Atlántico se encuentra un mayor nivel de competencia, además de salarios más elevados.
Las oportunidades de desarrollarse en el entorno europeo han beneficiado a varias estrellas de la selección estadounidense, mientras que otras que se criaron en esa parte del mundo han sido convencidas para que se comprometan internacionalmente con la bandera estadounidense. Como resultado, se han elevado los estándares colectivos, lo que ha permitido la formación de una «generación dorada».
Ese grupo se dirige ahora a una Copa del Mundo en casa, con un optimismo creciente en torno a una selección que se encuentra cómodamente entre las 20 primeras del ranking mundial de la FIFA. Mauricio Pochettino convocará a varios jugadores que siguen ejerciendo su oficio en Estados Unidos.
La presencia del argentino Lionel Messi, considerado el mejor jugador de todos los tiempos, sigue dando un impulso muy positivo a esa división, ya que atrae el interés de todo el mundo, pero ¿llegará algún día en que el talento estadounidense se quede en casa y genere un nivel similar de expectación y entusiasmo?
- Getty
Por qué los talentos estadounidenses seguirán dirigiéndose a Europa
Cuando se le planteó esa pregunta al jugador oriundo de Nueva Jersey, Rossi, exdelantero del Manchester United, la Fiorentina, el Villarreal y el Real Salt Lake, en declaraciones a GOAL en colaboración con Wiz Slots, respondió: «Es un gran reto, pero el verdadero fútbol se juega en Europa. El verdadero fútbol se juega en Europa. Ahí es donde todos quieren estar.
«La gran liga aquí en Estados Unidos es la MLS. La MLS se gestiona como un deporte estadounidense, pero debemos recordar que el fútbol es un deporte internacional. Se puede gestionar la NFL, se puede gestionar la NBA, se puede gestionar el béisbol al estilo estadounidense, porque es un deporte estadounidense. Esos son tres deportes estadounidenses, pero el fútbol es un deporte internacional. Por lo tanto, les queda un largo, largo camino por recorrer para estar al mismo nivel que la Premier League, la Serie A o la Bundesliga. Y, como es lógico, deberían aspirar a jugar en Europa».
Rossi cree que hay defectos evidentes que frenan el desarrollo del fútbol estadounidense, siendo los límites salariales uno de los temas que sigue generando un animado debate. El exinternacional italiano Rossi añadió: «No es la estructura adecuada para atraer a jugadores jóvenes, para que se desarrollen y se queden. Creo que es estupendo para los propietarios, pero no me gustan las cosas que se construyen de arriba abajo. Siempre he creído en construir de abajo arriba».
¿Llegará el día en que las estrellas locales permanezcan en la MLS?
Se están realizando esfuerzos para hacer que la MLS resulte más atractiva, ya que los cambios en el calendario la acercan más a las ligas europeas, y se espera que las estrellas locales pronto no tengan necesidad de plantearse marcharse al extranjero, ya que en Estados Unidos se pueden satisfacer todos sus caprichos.
Otro hombre que ha vivido en Europa y Estados Unidos, el exjugador del Chelsea, Manchester City y New York Red Bulls Shaun Wright-Phillips, respondió anteriormente a GOAL cuando se le preguntó si los jugadores prometedores empezarían a quedarse: «Realmente espero que sí. Por el bien del deporte allí, realmente espero que sí. Es bueno que un país pueda hacer eso.
Prácticamente todos los demás países pueden hacerlo, incluso aquellos que decimos que no tienen una gran base de aficionados, se puede hacer carrera allí. Solo los estadounidenses tienen dificultades con eso. Hay jugadores centroamericanos que están surgiendo, sobreviviendo y jugando, pero son los estadounidenses los que piensan: "Tengo que irme de Estados Unidos o tengo que retirarme"».
- (C)Getty Images
La Copa del Mundo puede servir como base para la MLS.
La Copa del Mundo de 2026 debería ayudar a Estados Unidos a sentar más bases. Queda por ver cuántas de ellas serán necesarias para que las superestrellas del futuro prefieran las comodidades de su país a las lejanas aventuras en el extranjero.
Anuncios