¡El fútbol de balón parado es aburridísimo! Ganadores y perdedores tras la victoria del Arsenal sobre un Chelsea indisciplinado en un enfrentamiento a balón parado que augura un futuro sombrío para el deporte rey

Mientras comentaba la victoria del Arsenal en Sky Sports, el exdelantero del Liverpool Daniel Sturridge dijo: «Creo que a veces falta el factor entretenimiento, pero el fútbol es un juego en el que lo importante es ganar». Y se puede entender su punto de vista.
Algunos aficionados del Arsenal nunca han visto a su equipo ganar la Premier League, por lo que no les importa cómo lo hagan, siempre y cuando cumplan con su cometido. Sin embargo, para aquellos que recordamos a «Los Invencibles», es imposible no sentirse decepcionados con el «Set-Piece FC». Como admitió incluso Patrick Vieira, sentado junto a Sturridge: «Se espera más del Arsenal».
No se debe castigar a los londinenses del norte por dominar las jugadas a balón parado. No están infringiendo ninguna regla (aunque uno no puede evitar preguntarse cómo algunas de las bloqueadas descaradas en los córners escapan a la atención del árbitro asistente de vídeo) y otros están siguiendo ahora su ejemplo. Basta con ver cómo han mejorado los resultados del Liverpool desde que mejoró su trabajo a balón parado en ambos extremos del campo, mientras que el Chelsea le dio al Arsenal una dosis de su propia medicina el domingo.
Sin embargo, aunque las jugadas a balón parado son una parte importante del juego, no deberían ser tan importantes. «Buen fútbol» puede ser un término subjetivo, pero sería difícil encontrar a alguien que disfrute de las peleas que ahora se producen en el área pequeña en todos y cada uno de los partidos de la Premier League, sobre todo porque se producen a costa de la emoción del juego abierto.
Como señaló Rosenior en el Emirates, el Arsenal no causó ningún problema al Chelsea fuera de las jugadas a balón parado, lo que es una crítica demoledora a la falta de creatividad del líder de la liga.
La gente puede hablar todo lo que quiera de la intensidad, el ambiente, el dramatismo y el dominio del fútbol inglés, pero el mejor equipo del país está llevando «el deporte rey» por un camino muy preocupante.
El exdelantero del Chelsea Chris Sutton incluso preguntó en BBC Radio 5 Live si el Arsenal sería «el ganador más feo» de la Premier League. Y la respuesta es sí, porque el fútbol de balón parado es aburridísimo, y su pragmatismo evoca recuerdos de la era «mierda en un palo» de José Mourinho y Rafa Benítez.