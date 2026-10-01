La cúpula del club expresó un profundo pesar tras la pérdida de su presidente, a quien se atribuyó ampliamente el mérito de salvar al equipo en el verano de 2025 y de supervisar la reconstrucción completa del estadio Hristo Botev.

En un comunicado publicado en Instagram, el club dijo: "El PFC Botev Plovdiv expresa su profundo dolor por el trágico fallecimiento del presidente del club, Iliyan Filipov. La dirección del club, los jugadores y el personal trasladan sus más sinceras condolencias a su familia, allegados y amigos. Iliyan Filipov permanecerá para siempre como parte de la historia del Botev Plovdiv. Su contribución para salvar al club en el verano de 2025 y su dedicación a la causa 'amarilla y negra' serán recordadas por todos en nuestra familia.

"Su nombre quedará escrito con letras de oro para las generaciones venideras, tras haber supervisado la finalización con éxito de la reconstrucción del estadio Hristo Botev, convirtiéndolo en el recinto deportivo más moderno de Bulgaria. En este difícil momento, todos estamos al lado de su familia, seres queridos y amigos. Que descanse en paz."



