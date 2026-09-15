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FBL-SUDAMERICANA-BOTAFOGO-PETROLEROAFP
Adhe Makayasa

Traducido por

El fútbol boliviano, sacudido por acusaciones de amenazas de muerte mientras un portero fue objetivo antes de una goleada por 6-0

Always Ready
Always Ready vs Guabirá
Guabirá
Primera Division
L. Eguez

El fútbol boliviano ha quedado sumido en un estado de conmoción tras las acusaciones de que un portero de la máxima categoría recibió amenazas de muerte antes de una dura derrota. El entrenador de Guabira, Leonardo Eguez, ha pedido una investigación inmediata sobre las circunstancias que rodearon la reciente actuación de su equipo.

  • Portero sustituido tras la polémica

    El guardameta Ferrel fue titular en el encuentro de la jornada 19 en el Estadio Municipal de Villa Ingenio, pero fue sustituido antes del descanso después de encajar tres goles. Always Ready acabó imponiéndose con un contundente 6-0 gracias a una dominante actuación ofensiva. Sin embargo, el resultado final quedó inmediatamente bajo un fuerte escrutinio tras unas alarmantes revelaciones sobre la grave intimidación dirigida a los visitantes antes del saque inicial.

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  • Bolivia v Suriname - FIFA World Cup 2026 Play-Off TournamentGetty Images Sport

    Un entrenador revela amenazas de extorsión

    Tras el partido, el entrenador del Guabira, Eguez, hizo públicas las exigencias de extorsión dirigidas contra el guardameta y su familia más cercana. Al condenar la intimidación, Eguez dijo, tal y como recoge Associated Press: "No podemos hacer un análisis serio cuando hay amenazas de muerte de por medio. Está ocurriendo algo sospechoso y hay que investigarlo. El deporte se ha visto manchado. Mi portero recibió amenazas contra su vida, la de su esposa y la de su madre: le dijeron que, si no pagaba una suma concreta o encajaba tres goles, las matarían".

  • Las autoridades piden una intervención legal

    La Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol) y el equipo legal del Club Always Ready han pedido a las autoridades que intervengan y determinen la validez del resultado del partido. Exigiendo una actuación contundente de las fuerzas del orden, el secretario general de Fabol, David Paniagua, dijo: "Lo que les ocurrió a los jugadores de Guabira no puede quedar sin investigar. Debe sentarse un precedente claro en el fútbol boliviano".

    Subrayando la necesidad de proteger la integridad de este deporte, el asesor jurídico de Always Ready, Marcelo Ortiz, añadió: "El fútbol no debe verse manchado. Pediremos a la Fiscalía que investigue para que se preserve la integridad de este deporte".

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  • imago-sport-1083336193.jpgLaPresse

    Las autoridades abren una investigación por integridad

    Se espera que la Fiscalía y los responsables de integridad de la federación pongan en marcha una investigación formal para identificar a los responsables del plan de extorsión. Sobre el terreno de juego, Always Ready sigue empatado a puntos con el líder de la liga, Bolivar, en una intensa lucha por el título nacional. Mientras tanto, Guabira, noveno clasificado, debe reagruparse rápidamente y volver a centrarse en el campo mientras se pone en marcha la investigación legal más amplia.

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