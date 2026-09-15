AFP
Traducido por
El fútbol boliviano, sacudido por acusaciones de amenazas de muerte mientras un portero fue objetivo antes de una goleada por 6-0
Portero sustituido tras la polémica
El guardameta Ferrel fue titular en el encuentro de la jornada 19 en el Estadio Municipal de Villa Ingenio, pero fue sustituido antes del descanso después de encajar tres goles. Always Ready acabó imponiéndose con un contundente 6-0 gracias a una dominante actuación ofensiva. Sin embargo, el resultado final quedó inmediatamente bajo un fuerte escrutinio tras unas alarmantes revelaciones sobre la grave intimidación dirigida a los visitantes antes del saque inicial.
- Getty Images Sport
Un entrenador revela amenazas de extorsión
Tras el partido, el entrenador del Guabira, Eguez, hizo públicas las exigencias de extorsión dirigidas contra el guardameta y su familia más cercana. Al condenar la intimidación, Eguez dijo, tal y como recoge Associated Press: "No podemos hacer un análisis serio cuando hay amenazas de muerte de por medio. Está ocurriendo algo sospechoso y hay que investigarlo. El deporte se ha visto manchado. Mi portero recibió amenazas contra su vida, la de su esposa y la de su madre: le dijeron que, si no pagaba una suma concreta o encajaba tres goles, las matarían".
Las autoridades piden una intervención legal
La Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol) y el equipo legal del Club Always Ready han pedido a las autoridades que intervengan y determinen la validez del resultado del partido. Exigiendo una actuación contundente de las fuerzas del orden, el secretario general de Fabol, David Paniagua, dijo: "Lo que les ocurrió a los jugadores de Guabira no puede quedar sin investigar. Debe sentarse un precedente claro en el fútbol boliviano".
Subrayando la necesidad de proteger la integridad de este deporte, el asesor jurídico de Always Ready, Marcelo Ortiz, añadió: "El fútbol no debe verse manchado. Pediremos a la Fiscalía que investigue para que se preserve la integridad de este deporte".
- LaPresse
Las autoridades abren una investigación por integridad
Se espera que la Fiscalía y los responsables de integridad de la federación pongan en marcha una investigación formal para identificar a los responsables del plan de extorsión. Sobre el terreno de juego, Always Ready sigue empatado a puntos con el líder de la liga, Bolivar, en una intensa lucha por el título nacional. Mientras tanto, Guabira, noveno clasificado, debe reagruparse rápidamente y volver a centrarse en el campo mientras se pone en marcha la investigación legal más amplia.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias