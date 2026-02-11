El furioso joven prodigio del Manchester United, JJ Gabriel, se pronuncia tras recibir una tarjeta roja directa en los cuartos de final de la copa.

Gabriel solo tiene 15 años, pero ya está causando sensación en las categorías inferiores del Manchester United y ha recibido muchos elogios. Su antiguo entrenador, Rubén Amorim, también lo convocó para entrenar con el primer equipo y compartió su opinión sobre este joven prodigio. «Como todo el mundo, sé que es un chico con mucho talento», afirmó. «Intentamos seleccionar para los entrenamientos a jugadores con talento, no solo para que yo los vea de cara al futuro, sino para que ellos sientan lo que significa estar en el primer equipo, las dificultades de jugar contra nuestros defensas, la dificultad y el ritmo de nuestros entrenamientos. Si podemos aprovechar cada entrenamiento para mostrar a los chicos lo que tienen que hacer para estar aquí, es importante, no solo para JJ, sino para todos».

La leyenda del club, Wayne Rooney, también ha dado su opinión después de ver a Gabriel jugar junto a su hijo mayor, Kai. En The Wayne Rooney Show, dijo: «Hay un joven en el Manchester United que se parece mucho a él. JJ Gabriel, creo que tiene millones de seguidores y está en el mismo equipo que mi hijo. Lo he visto crecer y desarrollarse, y es un jugador fantástico. Tiene un futuro muy prometedor».