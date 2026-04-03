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El furioso entrenador del Wrexham, Phil Parkinson, enviará vídeos a los árbitros tras el nuevo revés sufrido por el sueño de los Red Dragons de llegar a la Premier League
Parkinson critica la dura decisión arbitral
La carrera del Wrexham hacia la Premier League sufrió un controvertido revés durante su empate con el West Brom, lo que llevó a Parkinson a anunciar que pedirá explicaciones al responsable de los árbitros de la Championship.
Los Red Dragons se quedaron frustrados cuando se pitó una falta de Issa Kabore, cedido por el Manchester City, sobre Jayson Molumby dentro del área, lo que permitió a Josh Maja ampliar la ventaja de los Baggies a 2-0.
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Parkinson toma la palabra
«Si pitas falta por eso, acabarás pitando tres o cuatro faltas por partido», dijo Parkinson. «Por supuesto que hay contacto, pero es lo mismo que se ve constantemente en el área de penalti. Una decisión muy, muy severa».
El delantero Smith carece de protección
La sanción no fue el único motivo de discordia para Parkinson, quien expresó su creciente preocupación por el trato físico que ha recibido el delantero Sam Smith.
«Otra cosa que me está frustrando mucho es el trato que está recibiendo Sam Smith», explicó Parkinson. «En el partido fuera de casa contra el Watford, la cantidad de veces que lo tiraron al suelo, lo bloquearon y lo empujaron. Envié todas las jugadas al jefe de los árbitros y estuvo de acuerdo conmigo en casi todas. Luego fuimos al Sheffield United y Japhet Tanganga lo derribó, lo que es tarjeta roja directa, y se pitó falta contra Smudge. Hoy, hubo un pase en pared en carrera que lo dejaba solo ante el portero y Nat Phillips simplemente lo tiró de la camiseta. Es solo un contacto leve, pero es tarjeta roja y creo que Smudge necesita más protección».
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El diálogo con los árbitros continúa
Con el fin de encontrar una solución a estos problemas recurrentes, Parkinson confirmó que se pondrá en contacto con Kevin Friend, el responsable de los árbitros de la Championship. El técnico del Wrexham tiene la intención de recopilar un montaje de vídeo con los incidentes recientes para garantizar que el nivel arbitral esté a la altura de lo que está en juego en la lucha por el ascenso.
Parkinson detalló su estrategia: «Voy a enviarle todas esas jugadas y pediré a los árbitros que, en los próximos dos días, me den algunas respuestas, porque ha habido algunas decisiones erróneas en su contra. Siempre estoy en contacto con Kevin Friend, el jefe de los árbitros, porque es un tipo estupendo y sabe escuchar. Pero cuando el árbitro revise esas jugadas esta noche, sabrá que yo tengo razón y él está equivocado».