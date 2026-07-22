AFP
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El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha recibido una propuesta para comprar una participación en el Liverpool por parte de un consorcio liderado por el copropietario saliente del QPR
Bezos, vinculado a un sorprendente fichaje por el Anfield
Según Sky Sports, un consorcio liderado por Amit Bhatia —excopropietario del Queens Park Rangers y yerno del magnate del acero Lakshmi Mittal— ha contactado con Jeff Bezos para que invierta en la compra de una participación del Liverpool. El fundador de Amazon, dueño también de Blue Origin y el Washington Post, posee una fortuna valorada por Forbes en 257 000 millones de dólares, lo que lo sitúa como el cuarto hombre más rico del mundo.
El interés proviene de un consorcio liderado por Amit Bhatia, ex copropietario del Queens Park Rangers y yerno del magnate del acero Lakshmi Mittal. Aunque no hay certeza de que Bezos invierta, la repercusión mediática refleja el atractivo del club de Merseyside.
- Getty
FSG confirma las negociaciones sobre una participación minoritaria
Fenway Sports Group (FSG), dueño del Liverpool y presidido por John W. Henry, busca inversión externa para cubrir el alza de costes de competir al máximo nivel. Un portavoz de FSG confirmó a Sky Sports que un consorcio liderado por Bhatia quiere realizar una inversión minoritaria en el club.
El acuerdo sería similar al alcanzado con Dynasty Equity en 2023, cuando FSG vendió una pequeña participación por unos 164 millones de libras para reducir deuda y financiar obras como la tribuna de Anfield Road y el centro de entrenamiento AXA.
Bhatia allana el camino para la inversión de los Reds
El empresario de 46 años, Bhatia, quiere comprar Liverpool. Para ello, vendió su parte del Queens Park Rangers a Ruben Gnanalingam el 21 de julio.
El consorcio, respaldado por la fortuna de la familia Mittal, ya trabaja con asesores para negociar con FSG. Según el Financial Times, la operación valoraría al Liverpool en más de 6.000 millones de dólares (4.500 millones de libras).
Qué significa esto para el futuro del Liverpool
Aunque los aficionados sueñan con un fondo de fichajes financiado por uno de los hombres más ricos del mundo, la inversión es estratégica. Como con Dynasty Equity, los fondos no se usan para compras inmediatas de jugadores, sino para la sostenibilidad y las infraestructuras a largo plazo.
Aunque se desconoce la implicación personal de Bezos, la magnitud de los involucrados indica que el Liverpool inicia una nueva era comercial. Mientras Arsenal y Manchester City marcan el ritmo en el campo, la lucha por la supremacía en la Premier League se traslada a las salas de juntas de los multimillonarios.
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