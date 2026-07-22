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El Fulham y el Real Madrid negocian, mientras Álvaro Arbeloa espera reunirse con su excompañero de ataque
Arbeloa lidera la carrera por fichar a García
Según The Athletic, el posible fichaje de García supondría el reencuentro del delantero con el nuevo entrenador del Fulham, Álvaro Arbeloa, quien lo tiene como prioridad este verano. Arbeloa, mentor del jugador, negocia su fichaje desde su llegada a los Cottagers tras dejar el Bernabéu.
Si se concreta, será el primer fichaje del verano para el Fulham. Aunque el delantero sueco Jonah Kusi-Asare ya se incorporó tras una cesión exitosa, García llega precedido por su gran rendimiento en España y el interés de varios clubes europeos.
- AFP
La postura del Real Madrid y el factor Mourinho
El Madrid decidió hace meses dejar marchar a García este verano, pero la llegada de Mourinho paralizó temporalmente el proceso. El técnico portugués quiso evaluarlo en la pretemporada antes de autorizar su salida. Aunque aprecia su perfil, no le puede garantizar un puesto en el once inicial.
Por ello, la decisión final queda en manos del jugador. Aunque el club está abierto a negociar, incluirá cláusulas que le permitan influir en un posible regreso futuro.
Una estrella en ascenso de La Fábrica
García, formado en la cantera del Real Madrid, debutó con el primer equipo en noviembre de 2023 bajo Carlo Ancelotti y, desde entonces, ha jugado 51 partidos. En este periodo ha marcado 13 goles y dado siete asistencias, una versatilidad que, según Arbeloa, le adaptará bien a la exigencia física de la Premier League.
Su salto internacional llegó en las semifinales del Mundial de Clubes del año pasado. Fue el mejor del equipo y ganó la Bota de Oro con cuatro goles. Su progresión le valió un nuevo contrato hasta 2030, pero la fuerte competencia en el Madrid podría abrirle la puerta de salida.
- AFP
La dura competencia en el Real Madrid y la situación de la selección española
La temporada pasada fue positiva para García: marcó ocho goles en 39 partidos. Sin embargo, solo fue titular nueve veces en La Liga, debido principalmente a la presencia del capitán francés Kylian Mbappé, delantero titular bajo Mourinho. Este escaso tiempo de juego ha frenado su progresión internacional, aunque sigue siendo un referente en las categorías inferiores de la selección española.
Debutó con la absoluta en un amistoso contra Irak en junio, pero Luis de la Fuente no lo incluyó en la lista del Mundial que España acabó ganando.
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