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El Fulham fichará a tres jugadores del Real Madrid, gracias a los contactos de Álvaro Arbeloa
Arbeloa pone el punto de mira en tres estrellas del Bernabéu
El nuevo técnico español del Fulham, con un contrato de tres años, quiere fichar al centrocampista Franco Mastantuono, al lateral Fran García y al delantero Gonzalo García. Los conoce bien, pues trabajó con ellos en el Madrid, equipo al que dirigió en los últimos 28 partidos de la temporada 2025-26, logrando el segundo puesto en La Liga y la eliminación en cuartos de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich. Antes, había ascendido desde la cantera tras la salida de Xabi Alonso.
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Mastantuono y la lucha por la élite europea
El nombre más destacado es el de Mastantuono, pero ficharlo no será fácil para los Cottagers. Se espera que este joven talento salga cedido este verano, lo que ha despertado el interés de al menos 12 clubes europeos, así que Arbeloa deberá aprovechar su buena relación con él para ganar la carrera.
En cuanto a Fran, su llegada a Londres parece más factible: podría ser traspasado tras el fichaje de Marc Cucurella por el Madrid, procedente del Chelsea, y quedar fuera de los planes del club. Gonzalo, por su parte, se unirá a la gira de pretemporada de José Mourinho, pero se cree que podría estar disponible más adelante en el mercado.
Unas referencias de alto nivel le aseguran el puesto en el Fulham
Arbeloa llegó a Londres con una reputación impecable, respaldada por algunos de los nombres más importantes del fútbol mundial. Su candidatura contaba con excelentes referencias del recién reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y de Mourinho, a las órdenes de quien jugó el ex lateral de la selección española en el Bernabéu.
«Es un auténtico honor para mí emprender esta nueva etapa en el Fulham FC, el club más antiguo de Londres», afirmó. «Siento una gran responsabilidad y estoy profundamente agradecido al señor [Shahid] Khan [presidente] y a Tony Khan [vicepresidente] por la confianza que han depositado en mí con el Fulham en la Premier League».
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Ambición en el Cottage
Arbeloa llegó tras valorar varias opciones para reemplazar a Marco Silva. Se barajó a Thomas Frank, exentrenador del Tottenham y Brentford, y a Kieran McKenna, ex del Ipswich, pero su fichaje se estimó demasiado caro (8 millones de libras, sin contar salario y otros gastos). Finalmente, la directiva se decantó por la conexión del español con la élite europea.
Khan se muestra impresionado por el palmarés y la visión del nuevo técnico: «Álvaro es, como él reconoce, muy ambicioso. Ha estado rodeado de los mejores jugadores, clubes y métodos del fútbol, experiencias que le serán útiles aquí. Además, valora nuestra cantera y quiere dar oportunidades a los jóvenes. Me encantó escuchar eso de Álvaro, así como su intención de practicar un fútbol ofensivo», explicó Khan.
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