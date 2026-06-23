El exdefensa llegó al Bernabéu en enero, tras la marcha de Xabi Alonso, con el equipo a cuatro puntos del Barcelona; acabó la temporada a ocho. En cuatro meses turbulentos sufrió una sorpresiva eliminación en Copa del Rey ante el Albacete de Segunda y otra en cuartos de la Liga de Campeones frente al Bayern. Aun así, la experiencia táctica adquirida en el máximo nivel europeo lo convierte en un sustituto atractivo para Silva, quien consolidó al club en Primera.