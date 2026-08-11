El joven centrocampista expresó su satisfacción por cerrar su traspaso al oeste de Londres después de hablar directamente con el cuerpo técnico sobre la visión a largo plazo del club.

En su primera entrevista en la web oficial del club, Charles explicó el orgullo que sintió al cerrar la operación: "Estoy encantado de haberlo cerrado por fin. El club tiene una base realmente buena, de abajo arriba, la verdad.

"Es un gran club, con una visión realmente buena; el entrenador me lo explicó. Estar aquí es un privilegio enorme. Espero impulsar de verdad mi carrera en la Premier League. Además, en un club tan bueno como este, es perfecto para mí y, ojalá, también perfecto para los aficionados".