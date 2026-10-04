Alemania controló completamente el ritmo desde el pitido inicial en el estadio Toumba. La selección visitante llevó la iniciativa del juego y acabó registrando un 70,1 % de posesión y 21 intentos de gol, frente a solo cinco de los anfitriones.

Sin embargo, a pesar de su abrumadora superioridad con el balón y de su presión constante en el último tercio, Alemania tuvo dificultades para poner a prueba con regularidad a Konstantinos Tzolakis. El guardameta griego se vio obligado a realizar cuatro paradas cruciales a lo largo de la noche, lo que permitió a su equipo seguir muy metido en el partido ante un rival muy bien valorado, pero desacertado.