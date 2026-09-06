La derrota del Real Madrid ante el Real Betis no fue una simple pérdida de tres puntos en la carrera por LaLiga, sino la primera prueba real del carácter del proyecto de José Mourinho en su segunda etapa.

Tras un inicio inmejorable en el que el equipo logró pleno de puntos en sus tres primeros partidos, llegó la caída en Andalucía por 1-0, en un encuentro en el que el Real Madrid tuvo largos periodos de dominio y ocasiones, pero le faltó el último toque, hasta el punto de que Kylian Mbappé falló un penalti en el tiempo de descuento, mientras que Troy Parrott marcó el único gol del Betis en el minuto 81.

El problema, por tanto, no está en perder un partido, sino en cómo gestiona el Real Madrid su primer tropiezo.

El propio Mourinho consideró que su equipo hizo un buen partido, pero el fútbol no reparte puntos por la posesión y las ocasiones, lo que hace que los próximos encuentros sean más importantes que el propio resultado ante el Betis.