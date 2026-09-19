Mbappé ha oficialmente puesto fin a su relación con Nike tras casi dos décadas. El delantero del Madrid ha acordado una alianza histórica con On Holding, mientras la empresa suiza de ropa deportiva prepara su entrada en el fútbol profesional.

Mbappé había estado vinculado a la marca estadounidense desde que tenía ocho años. Junto a Cristiano Ronaldo y Vinicius Jr, se convirtió en uno de los embajadores globales más destacados de Nike, especialmente como imagen de su línea de botas Mercurial.

Este cambio supone que el internacional francés se una a una firma que construyó el núcleo de su negocio en torno al running. On Holding se está expandiendo ahora a nuevos deportes, después de asegurarse a la leyenda del tenis Roger Federer como inversor y socio estratégico en noviembre de 2019.