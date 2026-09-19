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¡El final de una era! La estrella del Real Madrid Kylian Mbappe deja sensacionalmente Nike tras 20 años para unirse a la marca respaldada por Roger Federer
El fin de una era para la superestrella del Madrid
Mbappé ha oficialmente puesto fin a su relación con Nike tras casi dos décadas. El delantero del Madrid ha acordado una alianza histórica con On Holding, mientras la empresa suiza de ropa deportiva prepara su entrada en el fútbol profesional.
Mbappé había estado vinculado a la marca estadounidense desde que tenía ocho años. Junto a Cristiano Ronaldo y Vinicius Jr, se convirtió en uno de los embajadores globales más destacados de Nike, especialmente como imagen de su línea de botas Mercurial.
Este cambio supone que el internacional francés se una a una firma que construyó el núcleo de su negocio en torno al running. On Holding se está expandiendo ahora a nuevos deportes, después de asegurarse a la leyenda del tenis Roger Federer como inversor y socio estratégico en noviembre de 2019.
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Una visión renovada para el fútbol del mañana
La histórica salida se produce después de que el contrato de Mbappe con Nike expirara el 31 de julio. La incertidumbre sobre su futuro se había mantenido, ya que el delantero seguía apareciendo en promociones de Nike, mientras la marca mantenía referencias a él en sus canales comerciales. Sin embargo, el jugador ya ha confirmado su nueva aventura.
«Desde el principio, lo que me atrajo de On fue la oportunidad de construir juntos algo completamente nuevo que ayudará a dar forma al fútbol del mañana», afirmó Mbappe en un comunicado oficial.
«Quiero aportar mi experiencia y mi perspectiva a lo que creemos, llevar al límite lo que es posible mediante la innovación y mantenernos siempre fieles a la alegría del fútbol. Compartimos un sueño y esto no ha hecho más que empezar».
Siguiendo los pasos de Roger Federer
Existe un precedente claro para la decisión de Mbappé. El icono suizo del tenis Roger Federer también puso fin a su larga relación con Nike para colaborar con On, hasta el punto de convertirse en accionista y crear su propia línea de productos exclusivos con la marca.
Nike respaldó el desarrollo de Mbappé desde sus primeros días en la academia hasta su ascenso en el Mónaco, el Paris Saint-Germain y, finalmente, el Madrid. Durante ese periodo, el francés recibió botas exclusivas con su propio nombre, en un trato similar al que se dio a grandes figuras como Ronaldo.
Romper la relación tras casi 20 años pone fin a un capítulo clave en el marketing del fútbol. También sitúa a Mbappé en una posición para desempeñar un papel directo en el diseño y desarrollo de la próxima colección de fútbol de On.
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Desafiando a los gigantes de la industria de la ropa deportiva
La ambiciosa incursión de On Holding en el fútbol la sitúa en competencia directa con pesos pesados consolidados del sector como Nike, Adidas y Puma. Después de revolucionar el sector del running, la marca suiza aspira ahora a ganar cuota de mercado en el deporte más popular del mundo.
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