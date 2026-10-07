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¡El final de una era! El emocionado Lionel Messi rompe a llorar mientras la leyenda pone fin a su carrera internacional
El capitán legendario cierra su etapa internacional
Lionel Messi puso fin el martes por la noche a su extraordinaria carrera internacional con Argentina tras más de dos décadas representando a la selección absoluta. El delantero de 39 años marcó el último gol en una victoria por 3-0 sobre Benín en el estadio Monumental, poniendo fin a una trayectoria que dejó 207 internacionalidades y 125 goles.
La histórica aparición marcó su último partido ante su afición.
Su carrera internacional terminó como el máximo goleador histórico de Argentina y el jugador con más partidos disputados con la selección.
- AFP
El capitán dedica un emotivo mensaje de despedida
Tras el pitido final, un Messi entre lágrimas tomó el micrófono para dirigirse al estadio abarrotado y reflexionar sobre su trayectoria. "Es muy difícil decir algo hoy, hay muchas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi padre", dijo Messi a los aficionados. "Lo único que puedo hacer es expresar mi gratitud. Incluso en los peores momentos, nunca dejé de luchar, nunca dejé de pelear, nunca dejé de darlo todo".
El campeón del mundo reflexionó sobre lo que significó representar a su país a lo largo de su vida.
"Jugar con la selección argentina es lo mejor que te puede pasar", añadió Messi. "Fue lo mejor que me pasó en la vida".
Reflexionando sobre el triunfo y la perseverancia
Messi destacó la conexión especial construida con los aficionados de toda Argentina, especialmente tras el triunfo en el Mundial de 2022 en Catar. «Viví aquí uno de los mejores momentos de mi carrera cuando volvimos a jugar después de ganar el campeonato», señaló. «Tuve la suerte de recorrer el país, y vosotros siempre llenasteis el estadio. No tengáis ninguna duda de que todos los compañeros que tuve a mi lado siempre lo dieron todo por esta camiseta».
También abordó las exigencias físicas de su último ciclo mundialista, defendiendo los esfuerzos de su equipo en Norteamérica.
«El partido contra Inglaterra fue muy exigente para nosotros», explicó Messi.
- Sports Press Photo
Un excapitán hace un llamamiento a la unidad de cara al futuro
Mientras se prepara para asumir un papel de apoyo, Messi instó a los aficionados a proteger a la selección nacional durante el próximo periodo de transición. «Me despido de la selección nacional. Os voy a echar de menos a todos, pero ahora me toca estar de ese lado», concluyó Messi.
«Siempre unidos. Se vienen tiempos difíciles, como siempre ocurre cuando hay un gran cambio, pero todos tenemos que estar unidos porque habrá gente que hable mal de la selección nacional y tenemos que defenderla».
Argentina afrontará ahora sus próximos partidos sin su icónico capitán.
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