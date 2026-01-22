¿El fin para Trent? Alexander-Arnold 'recibió instrucciones de encontrar un nuevo club' mientras el Real Madrid da por terminado el difícil período del exjugador del Liverpool en España
Traspaso soñado: Alexander-Arnold presionó para mudarse a Madrid
Real pagó una pequeña tarifa por un jugador que se dirigía a la agencia libre el verano pasado para incorporarlo a sus planes para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Alexander-Arnold hizo su debut con los Blancos en esa competencia, con grandes expectativas puestas en él.
El intrépido jugador de 27 años estableció una reputación en Liverpool que lo vio romper el molde para los laterales. Tan cómodo avanzando y proporcionando asistencias como retrocediendo, el nativo de Merseyside cambió la forma en que se juega el fútbol moderno.
Real estaba comprensiblemente interesado en adquirir ese conjunto de habilidades, con Alexander-Arnold destinado a encajar perfectamente en sus planes como otra opción de juego de balón que podría proporcionar munición para los temidos delanteros Kylian Mbappé y Vinicius Junior.
- Getty Images Sport
Descartado: Real decepcionado con la contribución de Alexander-Arnold
Las cosas no han salido como se planearon, con problemas de lesiones que no han ayudado en nada a la causa de Alexander-Arnold. Ha hecho solo 11 apariciones para el Real esta temporada, siendo la más reciente el 3 de diciembre.
Según El Nacional, la situación en Madrid ha “llegado a un punto de ruptura”. Se dice que el entrenador interino de los Blancos, Álvaro Arbeloa, le ha informado a Alexander-Arnold que “no es parte de los planes del equipo”.
Se afirma que la “fragilidad defensiva de Alexander-Arnold ha quedado expuesta”, mientras que ofensivamente “no ha proporcionado el desequilibrio o la precisión que se esperaba”. El cuerpo técnico en el Bernabéu cree que “el inglés nunca se ha adaptado completamente”, a pesar de tener a su compatriota y amigo cercano Jude Bellingham a su lado.
Excluido: Arbeloa no jugará Alexander-Arnold
Alexander-Arnold está acusado de volverse “predecible” en ambos extremos del campo, y el Real Madrid está listo para dejar de lado su experimento. El exentrenador y exestrella del Liverpool, Xabi Alonso, había sugerido que al enérgico defensor se le daría tiempo.
Él dijo: “Trent es un jugador de primer nivel, y lo necesitamos. Es su primer año, y este periodo de ajuste es normal. También es exigente consigo mismo, y tenemos que apoyarlo durante este cambio significativo”.
Alonso ha sido relevado de sus funciones como entrenador, y Alexander-Arnold pronto podría seguirlo por las salidas. Eso es porque, según informa El Nacional, “el club entiende que su continuación no tiene sentido y que prolongar la situación solo perjudicaría al jugador y al equipo en sí”. Se afirma que una venta será autorizada en el verano.
Se dice que Arbeloa ha hecho consciente a Alexander-Arnold de esa postura en “una conversación franca”. Se dice que esas conversaciones dejaron claro que “por su propio bien, debe buscar una salida en el mercado de verano”. El actual entrenador del Real Madrid ha declarado que no verá tiempo de juego bajo su dirección. Se señala que esta no es una “decisión disciplinaria, sino puramente deportiva”.
- Getty Images
¿Qué sigue para Alexander-Arnold? Se especula con su regreso a Liverpool
Alexander-Arnold es considerado como alguien que necesita un “contexto menos exigente, donde pueda recuperar la confianza y la continuidad”. Es consciente de que su tiempo en la capital española ha sido un “fracaso” y que “continuar en el banquillo durante otro año solo empeoraría su situación”.
Se dice que sus representantes están “trabajando en posibles destinos para relanzar su carrera” ya que el Real Madrid “quiere cerrar el capítulo lo antes posible”. Es posible que Alexander-Arnold ya haya jugado su último partido para el club, con Arbeloa negándose a reevaluar sus planes.
Una decisión brutal ha llegado en el peor momento posible para Alexander-Arnold, ya que había trabajado su camino de regreso a la selección de Inglaterra. Se esperaba que sus cualidades sirvieran bien al entrenador de los Tres Leones, Thomas Tuchel, de cara a la Copa del Mundo 2026. Ahora parece haber pocas posibilidades de asegurar una selección para ese torneo.
Ahora se especula con un apresurado regreso a la Premier League para Alexander-Arnold, sugiriendo que podría volver a Liverpool. Manchó su reputación a los ojos de algunos seguidores cuando presionó por una salida, pero podría ofrecérsele la oportunidad de reconstruir puentes en un entorno familiar.