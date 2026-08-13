Según BBC Sport, el grupo tailandés King Power, liderado por su presidente Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha, ha encargado al banco de inversión estadounidense Citigroup la gestión de la venta del club. En estos momentos se está distribuyendo entre potenciales inversores un folleto de venta de ocho páginas titulado 'Project Lineup', en el que se detalla un paquete que incluye el primer equipo masculino, el equipo femenino, el King Power Stadium, con capacidad para 32.000 espectadores, y las modernas instalaciones de entrenamiento de Seagrave.

Aunque el folleto destaca los activos físicos del club, valorados en más de 200 millones de libras e incluyendo una tasación de 121 millones de libras para el campo de entrenamiento inaugurado en 2020, no concreta una valoración específica para las plantillas. En su lugar, Citigroup describe la operación como «una oportunidad poco frecuente de adquirir un club con un excelente historial de ascensos a divisiones superiores».