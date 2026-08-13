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¡El fin de una era! El Leicester City se pone a la venta por parte de King Power por más de 200 millones de libras tras su desastrosa caída a la League One
King Power busca una salida a través de Project Lineup
Según BBC Sport, el grupo tailandés King Power, liderado por su presidente Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha, ha encargado al banco de inversión estadounidense Citigroup la gestión de la venta del club. En estos momentos se está distribuyendo entre potenciales inversores un folleto de venta de ocho páginas titulado 'Project Lineup', en el que se detalla un paquete que incluye el primer equipo masculino, el equipo femenino, el King Power Stadium, con capacidad para 32.000 espectadores, y las modernas instalaciones de entrenamiento de Seagrave.
Aunque el folleto destaca los activos físicos del club, valorados en más de 200 millones de libras e incluyendo una tasación de 121 millones de libras para el campo de entrenamiento inaugurado en 2020, no concreta una valoración específica para las plantillas. En su lugar, Citigroup describe la operación como «una oportunidad poco frecuente de adquirir un club con un excelente historial de ascensos a divisiones superiores».
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Obstáculos financieros y un imperio en declive
La propuesta de venta prevé una facturación de más de 97 millones de libras para el ejercicio fiscal de 2026, pero las cifras subyacentes cuentan una historia más preocupante sobre la estabilidad reciente del club. El Leicester City ha sufrido pérdidas financieras asombrosas por un total de más de 180 millones de libras durante un periodo volátil entre 2023 y 2025. Además, las cuentas de 2025 del club revelaron una importante carga de deuda, incluidos 103,6 millones de libras en préstamos bancarios.
Esta decisión de vender llega mientras el negocio de tiendas libres de impuestos King Power en Tailandia afronta su propio conjunto de desafíos económicos. La sinergia entre el imperio empresarial y el club de fútbol, que fue tan potente durante los años del liderazgo de Vichai Srivaddhanaprabha, se ha visto tensionada por los cambios en el mercado global.
Un legado eclipsado por el fracaso reciente
La familia Srivaddhanaprabha compró originalmente el Leicester City por solo 35 millones de libras a Milan Mandaric en 2010, transformándolo de aspirante del Championship en un icono global. Sin embargo, el ánimo entre los aficionados se ha deteriorado de forma significativa tras dos descensos consecutivos. El proceso de venta llega después de meses de creciente malestar, que alcanzó su punto álgido con protestas ruidosas a las puertas del estadio tras su descenso del Championship.
A pesar del actual pesimismo, el folleto de venta recuerda a los posibles compradores la posición de élite del Leicester en la era moderna. El documento sitúa al Leicester City como uno de los únicos cinco clubes que han ganado los tres grandes trofeos ingleses, la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga, desde el cambio de milenio.
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La cantera y un nuevo comienzo
Un pilar clave del argumento de venta es la célebre estructura de cantera del Leicester, que Citigroup describe como una «sólida cantera de talento respaldada por una infraestructura de captación de primer nivel, una gestión activa de traspasos y un sistema de academia muy desarrollado que produce de forma constante jugadores de primer nivel».
Mientras el documento «Project Lineup» sigue circulando en los círculos financieros, la realidad del fútbol de League One se hace muy presente para los aficionados. El Leicester está a punto de iniciar su campaña en la tercera categoría por solo segunda vez en su historia, empezando con una visita para enfrentarse al Notts County el sábado.
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