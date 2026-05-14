¡El fin de una era! El Chelsea confirma la marcha de Sam Kerr, quien se despide con un emotivo mensaje

La cuenta oficial de Instagram del Chelsea ha compartido un emotivo vídeo de despedida de Kerr, en el que la delantera confirma su marcha del club. En un mensaje sincero, Kerr se dirigió a los aficionados y declaró: «Por desgracia, esta vez es de verdad; quería que lo supierais por mí, pero este sábado será mi último partido con el Chelsea».

Pidió que no fuera un momento triste y añadió: «No quiero que sea una conversación triste; que sea un recuerdo de todos los buenos momentos que hemos compartido».

Tras seis años y medio de éxitos en el oeste de Londres, afirmó que ha sido un «auténtico honor» defender a la afición y prometió: «Tengo los mejores recuerdos y espero que el sábado creemos uno más increíble».

Finalmente, reiteró: «Quería que lo supierais de mí: dejo el club, pero solo queda un partido más».