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¡El fin de una era! El Chelsea confirma la marcha de Sam Kerr, quien se despide con un emotivo mensaje
Una figura legendaria se despide
El Chelsea ha anunciado que Kerr dejará el club este verano tras cuatro temporadas. Llegó en 2019 y se convirtió en clave del mejor periodo del Chelsea Femenino, dominando el fútbol inglés.
Con 157 partidos, es la cuarta jugadora con más encuentros en la historia del club. Su liderazgo la convirtió en el rostro global de la entidad durante un periodo de expansión sin precedentes para el fútbol femenino. Este sábado, la futbolista de 32 años se despedirá contra el Manchester United.
Un emotivo mensaje de despedida
Al reflexionar sobre su etapa con las Blues, Kerr envió un mensaje a los aficionados que la han apoyado desde su llegada: «Cuando pienso en mi carrera en el Chelsea y en que jugaré por última vez contra el Manchester United este sábado, solo siento felicidad», afirmó al hablar de su despedida. «Estoy contenta de haber vivido esta experiencia y agradecida por mis seis años en el club y por todos los títulos que ganamos».
En Londres vivió momentos inolvidables y celebraciones aún mayores, marcadas por su característico salto mortal hacia atrás. Con las Matildas, ganó cinco títulos de la Superliga Femenina, tres Copas de Inglaterra y tres Copas de la Liga. Su regularidad en los grandes escenarios la convirtió en leyenda mucho antes del pitido final.
Una máquina goleadora que bate récords
Las cifras de Kerr en el Chelsea son impresionantes: marcó 115 goles, a solo uno del récord de Fran Kirby. Su eficacia le dio dos Botas de Oro de la WSL y el segundo puesto en el Balón de Oro 2023, mejor resultado para una australiana.
Ni siquiera la grave lesión de rodilla que sufrió en enero de 2024 detuvo su marcha: tras 20 meses de recuperación, volvió para anotar su centenario personal frente al Aston Villa y, poco después, superó el récord de goles en la WSL con su tanto número 64 ante el Leicester City.
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Sam Kerr confirma su salida del Chelsea en un emotivo mensaje
La cuenta oficial de Instagram del Chelsea ha compartido un emotivo vídeo de despedida de Kerr, en el que la delantera confirma su marcha del club. En un mensaje sincero, Kerr se dirigió a los aficionados y declaró: «Por desgracia, esta vez es de verdad; quería que lo supierais por mí, pero este sábado será mi último partido con el Chelsea».
Pidió que no fuera un momento triste y añadió: «No quiero que sea una conversación triste; que sea un recuerdo de todos los buenos momentos que hemos compartido».
Tras seis años y medio de éxitos en el oeste de Londres, afirmó que ha sido un «auténtico honor» defender a la afición y prometió: «Tengo los mejores recuerdos y espero que el sábado creemos uno más increíble».
Finalmente, reiteró: «Quería que lo supierais de mí: dejo el club, pero solo queda un partido más».