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¡El fin de una era! Bernardo Silva deja el Manchester City tras nueve años repletos de títulos; el mediapunta portugués se convertirá en agente libre
El legendario capitán se dispone a dejar el equipo
Tras llegar procedente del Mónaco hace nueve temporadas, Silva ha entrado oficialmente en las últimas semanas de su ilustre carrera en el City. El versátil creador de juego renovó su contrato por última vez en agosto de 2023, pero está decidido a marcharse en busca de nuevas oportunidades cuando su contrato expire este verano. Con 450 partidos disputados y 153 goles o asistencias en su haber, la marcha del centrocampista supone el final de una era dominante para el club, al que ayudó a conquistar seis títulos de la Premier League.
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Lijnders rinde homenaje a un talento único
El segundo entrenador, Pep Lijnders, que sustituyó al sancionado Pep Guardiola tras la victoria por 4-0 del City sobre el Liverpool en la FA Cup, confirmó que el club no intentaría encontrar un sustituto directo para su capitán. Lijnders hizo hincapié en que la plantilla debe evolucionar; el vacío dejado por el liderazgo técnico y la inteligencia de juego de la estrella portuguesa será imposible de llenar con un solo fichaje.
En declaraciones a los periodistas, Lijnders afirmó: «Nunca se sustituye a un jugador por otro del mismo tipo, porque no existen. Bernardo Silva es único. La forma en que controla los partidos, la forma en que se mueve, la forma en que recibe el balón, la forma en que lidera, la forma en que ve las soluciones, todas esas cosas. Nunca se busca un sustituto de un tipo concreto de jugador, se busca lo que se necesita para crecer con el equipo y alguien que pueda encajar en el once inicial.»
Esperanza de la cantera tras la marcha de un veterano
El cuerpo técnico del City recurre ahora a su cantera y a los fichajes recientes para cubrir el vacío que dejará la inminente marcha del capitán. Sin embargo, Lijnders advirtió de que la transición será difícil, y señaló que la ausencia de un jugador del calibre de Silva se nota de inmediato cada vez que no figura en el once inicial.
Reflexionando sobre la necesidad de una despedida digna para el icono del club, Lijnders añadió: «Y luego esperas que, con nuestra cantera y con los jóvenes que ya hemos fichado, ellos también puedan dar ese paso en las posiciones del centro del campo. Pero si ves a nuestros jóvenes en la cantera, tienen que dar ese paso y crecer. Pero lo más importante es que los veteranos se queden mucho tiempo, que se queden, que el núcleo esté ahí y que puedas moverte en torno a él. Pero será difícil, porque, como he dicho, en el partido, cuando no juega, se nota su ausencia. Y eso es solo un partido. ¿Imagínate una temporada? Pero toda buena historia llega a su fin. Espero que disfrute de los últimos meses, solo son seis semanas, y que tenga una buena despedida; además, se merece toda esa atención».
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La última batalla por el título
A Silva solo le quedan seis semanas para liderar la lucha del City por los dos trofeos que aún están a su alcance esta temporada. A pesar de estar a nueve puntos del líder de la Premier League, el Arsenal, el equipo de Guardiola tiene un partido crucial pendiente y se ha asegurado una plaza en las semifinales de la FA Cup. Esta recta final bajo gran presión dependerá en gran medida de la amplia experiencia del jugador de 31 años, antes de que la atención se centre inevitablemente en su próximo destino como agente libre de alto perfil.