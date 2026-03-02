Getty Images
¡El fichaje por el Arsenal es inminente! La estrella de las Lionesses, Georgia Stanway, revela que está «muy cerca» de firmar por un nuevo club tras anunciar su salida del Bayern de Múnich
Explicación: Por qué Stanway deja el Bayern de Múnich
Stanway anunció en enero que dejaría el Bayern de Múnich este verano, poniendo fin a una etapa muy exitosa y agradable de cuatro años en Alemania. La internacional inglesa ha ganado tres títulos de liga, dos Supercopas y una Copa de Alemania durante su estancia en Múnich, un palmarés al que aún podría sumar más títulos, ya que sigue en liza en la copa, la Liga de Campeones y lidera la Bundesliga.
Dejar el club fue una decisión que ella misma describió como «increíblemente difícil» de tomar, y así lo reiteró ante los medios de comunicación ingleses por primera vez desde que se anunciara la noticia. En la rueda de prensa previa al partido de las Lionesses el lunes, junto a la seleccionadora Sarina Wiegman antes del partido de clasificación para el Mundial contra Ucrania, Stanway dijo: «Fue muy difícil. Me ha encantado mi etapa en el Bayern. Probablemente sea una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Desde el momento en que llegué allí, me sentí como en casa. Fue una decisión muy difícil decirles que no iba a renovar y creo que es porque todavía me encanta estar allí y he llegado a la conclusión de que quiero tener siempre buenos recuerdos del Bayern.
No quiero llegar nunca al punto en el que no disfrute de algo o me haya cansado un poco. Quiero seguir cumpliendo con el resto de la temporada. Obviamente, estamos en una posición muy buena en la liga y también en la Champions League, y quiero intentar crear tantos recuerdos como sea posible, para que mis recuerdos en el Bayern sean siempre positivos».
¿Cuál será el próximo destino de Stanway? La leona está «muy cerca» de regresar a Inglaterra.
Siempre ha existido la sensación de que Stanway podría regresar a Inglaterra si decidía dejar el Bayern y, como era de esperar dada su calidad, siempre ha habido rumores sobre el interés de los principales clubes de la Superliga femenina, en caso de que estuviera disponible. Sin embargo, desde el momento en que la jugadora de 27 años anunció que dejaría oficialmente el Bayern, ha habido un club que se ha mencionado con frecuencia como favorito y es el club con el que ahora parece que va a firmar: el Arsenal.
Cuando el lunes le preguntaron cuánto le faltaba para decidir su futuro, ahora que entra en los últimos meses de su contrato con el Bayern, Stanway respondió: «Estoy muy cerca. He tenido muchas conversaciones con gente, también con Sarina, y pronto lo sabréis».
¿La combinación perfecta? Por qué Stanway y el Arsenal encajan a la perfección
Es una decisión que tiene mucho sentido tanto para Stanway como para el Arsenal. Los Gunners tienen muchas jugadoras sin contrato en el club este verano, incluidas las centrocampistas Kim Little, Victoria Pelova y Kyra Cooney-Cross. Cabría esperar que esta última se quedara, ya que la joven internacional australiana está empezando a cobrar importancia en el norte de Londres tras pasar un tiempo adaptándose, mientras que sería una verdadera sorpresa que la capitana del club, Little, se marchara. Sin embargo, esta última tiene 35 años y no jugará para siempre, y con Pelova como posible candidata a marcharse, con el fin de tener más minutos tras luchar por conseguir oportunidades esta temporada, se necesitarán refuerzos en el centro del campo, y no hay nadie mejor que Stanway, sobre todo si se trata de un traspaso gratuito.
Claridad ideal, ya que Stanway espera terminar la temporada a lo grande con el Bayern y la selección inglesa.
Stanway estará ansiosa por cerrar ese acuerdo lo antes posible, lo que le permitirá centrarse en lo que le depararán los últimos meses de la temporada. En Múnich, aún hay tres trofeos en juego. La Bundesliga parece estar decidida, con el Bayern invicto y con una ventaja de 14 puntos sobre el Wolfsburgo. En la copa, el Bayern será el gran favorito en los cuartos de final contra el Hamburgo SV a finales de este mes, antes de enfrentarse al Manchester United en un apasionante partido de la Liga de Campeones.
También hay mucho en juego con Inglaterra. Las Lionesses comienzan su campaña de clasificación para el Mundial contra Ucrania el martes, antes de recibir a Islandia el sábado. Solo el ganador del grupo se clasificará automáticamente para el torneo de Brasil, e Inglaterra luchará por ese puesto nada menos que contra la campeona del mundo, España, a la que se enfrentará en abril y de nuevo en junio.
