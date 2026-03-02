¡El fichaje por el Arsenal es inminente! La estrella de las Lionesses, Georgia Stanway, revela que está «muy cerca» de firmar por un nuevo club tras anunciar su salida del Bayern de Múnich

Stanway anunció en enero que dejaría el Bayern de Múnich este verano, poniendo fin a una etapa muy exitosa y agradable de cuatro años en Alemania. La internacional inglesa ha ganado tres títulos de liga, dos Supercopas y una Copa de Alemania durante su estancia en Múnich, un palmarés al que aún podría sumar más títulos, ya que sigue en liza en la copa, la Liga de Campeones y lidera la Bundesliga.

Dejar el club fue una decisión que ella misma describió como «increíblemente difícil» de tomar, y así lo reiteró ante los medios de comunicación ingleses por primera vez desde que se anunciara la noticia. En la rueda de prensa previa al partido de las Lionesses el lunes, junto a la seleccionadora Sarina Wiegman antes del partido de clasificación para el Mundial contra Ucrania, Stanway dijo: «Fue muy difícil. Me ha encantado mi etapa en el Bayern. Probablemente sea una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Desde el momento en que llegué allí, me sentí como en casa. Fue una decisión muy difícil decirles que no iba a renovar y creo que es porque todavía me encanta estar allí y he llegado a la conclusión de que quiero tener siempre buenos recuerdos del Bayern.

No quiero llegar nunca al punto en el que no disfrute de algo o me haya cansado un poco. Quiero seguir cumpliendo con el resto de la temporada. Obviamente, estamos en una posición muy buena en la liga y también en la Champions League, y quiero intentar crear tantos recuerdos como sea posible, para que mis recuerdos en el Bayern sean siempre positivos».