El fichaje más esperado... El Real Madrid da un giro al mercado de fichajes italiano

El interés del Inter por Nico Paz recuerda al intento del pasado verano de fichar a Nico Williams, buscado por el fondo estadounidense para aumentar el valor comercial del equipo.
Si finalmente eligen a Baz, el club podría modificar sus planes para el centro del campo: bajaría el interés por Curtis Jones y se le daría un rol más ofensivo al argentino, evitando así fichar a otro jugador del Liverpool.
Para financiarlo, la venta de algunos jugadores será clave, sobre todo la de Aleksandar Stanković: su valor ha subido tras una gran temporada en el Club Brugge y su traspaso, valorado en unos 40 millones de euros, aportaría liquidez.
También podrían marcharse Davide Frattesi, Benjamin Pavard, Luis Henrique y Carlos Augusto para completar la reestructuración de la plantilla.
Lee también: Un único escollo podría cambiar el rumbo… El Al-Hilal no se rinde en el caso de la estrella del Barcelona.
El futuro de Báez aún depende del Real Madrid, que quiere recuperar sus derechos y ha llevado la pugna a los grandes clubes europeos.