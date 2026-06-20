Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traducido por

El fichaje más esperado... El Real Madrid da un giro al mercado de fichajes italiano

Fichajes
Real Madrid
Como
Inter Milán
N. Paz
España
Italia
Argentina

La decisión de Al-Merengi atrae al gigante del Calcio

El Real Madrid está a punto de decidir sobre un jugador que ha despertado gran interés en la Serie A, una decisión que podría afectar al mercado de fichajes italiano y obligar a varios clubes a cambiar sus planes.

Tras fichar a Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté y contratar al técnico José Mourinho, el club quiere seguir reforzándose.

El recién reelegido presidente Florentino Pérez busca recuperar el brillo de un equipo que ha terminado las dos últimas temporadas sin títulos.

  • Una etapa incierta... El Real Madrid cambia de postura

    El futuro de Nico Paz vuelve a ser incierto. El Real Madrid podría activar la cláusula de recompra con el Como y, después, venderlo por unos 60 millones de euros. Esta decisión ha desbaratado los planes del club italiano y ha despertado el interés del Inter de Milán.

    Según «Tuttosport», el Madrid no bajará de 60 millones si activa la cláusula, cifra que el Como no está dispuesto a pagar. El jugador, clave en el ascenso y en una temporada excepcional, podría así cambiar de aires.

    Como, que debutará en la Liga de Campeones, confiaba en conservarlo tras dos temporadas de gran progresión, pero la cláusula de recompra del Madrid, fijada entre 9 y 10 millones, ha cambiado los planes.

    Baz, de 21 años, marcó 12 goles la pasada Serie A y se consolidó como uno de los creadores de juego más prometedores de Europa.

    Lee también: ¿Sustituto de Cancelo? Un único escollo entre el Barcelona y una joya española

    • Anuncios

  • El impacto de la decisión del Real Madrid

    La decisión del Real Madrid no solo afecta a Komo: el Inter de Milán ha revisado la operación tras fijarse en otros objetivos, como el centrocampista del Liverpool Curtis Jones.

    Los directivos vigilan desde hace meses a Baz y creen que su fichaje reforzaría el equipo y la marca del club.

    No obstante, cerrar el traspaso no será fácil: el Inter necesita más liquidez, pues también negocia el fichaje del defensa del Atalanta Daniel Balestra, que podría ser uno de los más costosos de su historia.

    Según Tuttosport, la directiva podría recurrir al fondo «Octree», propietario del club, y a los ingresos por traspasos para financiarlo.

    Lee también: Bernardo no es el primero... Estrellas que brillaron en la escuela de Guardiola y Mourinho

  • Baz cancela el acuerdo con Jones

    El interés del Inter por Nico Paz recuerda al intento del pasado verano de fichar a Nico Williams, buscado por el fondo estadounidense para aumentar el valor comercial del equipo.

    Si finalmente eligen a Baz, el club podría modificar sus planes para el centro del campo: bajaría el interés por Curtis Jones y se le daría un rol más ofensivo al argentino, evitando así fichar a otro jugador del Liverpool.

    Para financiarlo, la venta de algunos jugadores será clave, sobre todo la de Aleksandar Stanković: su valor ha subido tras una gran temporada en el Club Brugge y su traspaso, valorado en unos 40 millones de euros, aportaría liquidez.

    También podrían marcharse Davide Frattesi, Benjamin Pavard, Luis Henrique y Carlos Augusto para completar la reestructuración de la plantilla.

    Lee también: Un único escollo podría cambiar el rumbo… El Al-Hilal no se rinde en el caso de la estrella del Barcelona.

    El futuro de Báez aún depende del Real Madrid, que quiere recuperar sus derechos y ha llevado la pugna a los grandes clubes europeos.