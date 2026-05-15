El fichaje más desastroso de la temporada de la Premier League: Harvey Elliott se enfrenta a un futuro incierto en el Liverpool tras ser descartado por el Aston Villa

Al inicio de la temporada 2024-25, Elliott volvió al banquillo y apenas jugó siete minutos en los tres primeros partidos del Liverpool antes de fracturarse el pie con la sub-21 de Inglaterra.

La lesión llegó en el peor momento: Slot planeaba darle más minutos en la exigente serie de siete partidos en 21 días.

Para cuando regresó, el Liverpool ya volaba alto: Dominik Szoboszlai brillaba como ’10’ y Mohamed Salah estaba en su mejor momento en la derecha, así que no había sitio para Elliott en ninguna de las dos demarcaciones, resumen de su carrera en Anfield.

Recordó su talento al entrar desde el banquillo y marcar el gol de la victoria en la ida de octavos de la Champions contra el PSG, pero solo fue titular en la Premier cuando el título ya estaba asegurado.

Slot ya lo consideraba prescindible y la llegada de Florian Wirtz en verano hizo inevitable su salida.