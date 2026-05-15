El fichaje más desastroso de la temporada de la Premier League: Harvey Elliott se enfrenta a un futuro incierto en el Liverpool tras ser descartado por el Aston Villa

Sin embargo, Elliott seguía siendo uno de los jóvenes futbolistas más talentosos del mundo; eso era indiscutible. Tanto Tino Livramento como Elliot Anderson brillaron con Inglaterra en el Europeo Sub-21 de 2025, pero Elliott fue, sin duda, la estrella del torneo.
Fue nombrado Mejor Jugador del Torneo tras ganar el título por segunda vez, y sus actuaciones en Eslovaquia atrajeron al RB Leipzig, que buscaba reemplazar a Xavi Simons.
El Leipzig, conocido por su buen trabajo con jóvenes, parecía el destino lógico, pero no quiso pagar la cifra que pedía el Liverpool.
Aun con sus propias limitaciones económicas, el Villa convenció al Liverpool de aceptar una cesión con obligación de compra de 35 millones de libras una vez Elliott alcanzara diez partidos, algo que parecía seguro incluso antes de sus primeros tres encuentros en la Premier.
Sin embargo, Unai Emery lo sustituyó al descanso del tercer partido liguero, victoria 3-1 sobre el Fulham. Desde entonces solo ha sido titular una vez, en la Europa League contra el Salzburgo el 29 de enero.