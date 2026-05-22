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PL most disappointing signings GFXGOAL
Tom Maston

Traducido por

El fichaje más decepcionante de la temporada en la Premier League: Alexander Isak, Yoane Wissa y el top 20 de GOAL para la temporada 2025-26 -clasificación

Opinion
Premier League
A. Isak
F. Wirtz
M. Kerkez
J. Frimpong
N. Woltemade
A. Elanga
Y. Wissa
J. Gittens
A. Garnacho
L. Delap
H. Elliott
X. Simons
T. Reijnders
J. Trafford
B. Johnson
T. Dibling
Liverpool
Chelsea
Newcastle
Manchester City
Tottenham
Aston Villa
Everton
Crystal Palace
Leeds
Nottingham Forest
FEATURES

La Premier League 2025-26 llega a su fin. El Arsenal ganó el título tras superar al Manchester City, pero los puestos europeos y el último descenso se definirán en la última jornada.

Como en toda temporada, algunos fichajes destacan, pero a los clubes de la Premier League les cuesta hallar joyas ocultas, pues el fútbol global expone a todos los jugadores. Además, pagar sumas elevadas por futbolistas consolidados implica riesgos: cualquier fracaso es inaceptable dada la inversión.

Este último caso ha afectado a varios recién llegados, incluidos algunos de los fichajes más caros y mediáticos. En GOAL, nuestro equipo en el Reino Unido ha elaborado una lista de los 20 fichajes más decepcionantes de la temporada, valorando rendimiento, expectativas y relación calidad-precio:

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    20Facundo Buonanotte (Chelsea y Leeds United) - cedido

    Nuestra lista arranca con un jugador que protagonizó dos fichajes decepcionantes en una misma temporada. Facundo Buonanotte rindió aceptablemente con un Leicester City en apuros la campaña pasada, así que parecía lógico que el recién ascendido Leeds United buscara cederlo desde el Brighton en agosto. Sin embargo, cuando el acuerdo para llevarlo a Elland Road estaba a punto de cerrarse, el Chelsea se adelantó y lo convenció para que se uniera a ellos también en cesión.

    Inmediatamente surgieron dudas sobre su adaptación a un plantel repleto de centrocampistas ofensivos y extremos. El joven de 21 años fue sustituido al descanso en su debut y no volvió a jugar en la Premier con los ‘Blues’. En enero, Leeds le ofreció una vía de escape y lo fichó cedido para la segunda parte de la temporada.

    En Leeds tampoco ha brillado: solo ha jugado dos partidos como suplente en la Premier bajo Daniel Farke, el último el 31 de enero, y desde entonces apenas ha entrado en la convocatoria.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-EVERTONAFP

    19Evann Guessand (Aston Villa) – 26 millones de libras

    Las normas de beneficios y sostenibilidad (PSR) limitaron el presupuesto del Aston Villa en verano, por lo que fichó principalmente cedidos y agentes libres. Aun así, pagó 26 millones de libras por el delantero del Niza Evann Guessand, autor de 21 goles y asistencias en la Ligue 1 la temporada anterior.

    Sin embargo, no fue una buena inversión: jugó 13 partidos en la Premier sin marcar ni asistir antes de ser cedido al Crystal Palace en enero. A sus 24 años y con cuatro de contrato por delante, su futuro en Villa Park parece incierto.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Jeremie Frimpong (Liverpool) - 29,5 millones de libras

    Estas clasificaciones muestran que la campaña de fichajes de verano del Liverpool, con un gasto de 450 millones de libras, no ha salido según lo previsto; pero, de entre los fichajes caros que han pasado por Anfield esta temporada, es difícil no sentir un poco de pena por Jeremie Frimpong. El internacional holandés ha estado lesionado en cuatro ocasiones, por lo que no ha podido coger ritmo desde su llegada a Merseyside.

    Aun así, persiste la inquietud sobre el jugador que muchos veían como el sucesor ideal de Trent Alexander-Arnold. Incluso cuando ha estado en forma, Arne Slot le ha preferido a Dominik Szoboszlai o Curtis Jones en el lateral derecho, pues parece más útil en el extremo derecho del ataque. Si ese es su rol, deberá mejorar mucho para acercarse al nivel de Mohamed Salah.

  • Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    17Xavi Simons (Tottenham) - 52 millones de libras

    Durante gran parte del verano, todo indicaba que Xavi Simons ficharía por el Chelsea, pues muchos informes señalaban el interés de los Blues en el mediapunta holandés del RB Leipzig. Sin embargo, en las últimas semanas del mercado, el Chelsea cambió de objetivo y el Tottenham aprovechó para contratar al centrocampista ofensivo tras quedarse sin Morgan Gibbs-White y Eberechi Eze.

    A pesar de algunos destellos de calidad, marcó solo dos goles y dio cinco asistencias antes de lesionarse el ligamento cruzado anterior en abril. Su futuro y su encaje en los planes de Roberto De Zerbi se evaluarán una vez que el equipo asegure la permanencia sin él.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Tijjani Reijnders (Manchester City): 46,5 millones de libras

    Tijjani Reijnders, el fichaje más caro del Manchester City este verano, brilló en su debut en la Premier League con un gol y una asistencia ante el Wolverhampton en Molineux. Sin embargo, ese partido fue su mejor momento en su primera temporada en Inglaterra.

    Desde entonces ha perdido protagonismo: solo ha jugado cinco partidos de Liga desde febrero. Sus cifras —cinco goles y dos asistencias— quedan lejos de su último curso en la Serie A, y deberá mejorar bajo las órdenes de Enzo Maresca si quiere triunfar en el City.

  • Crystal Palace v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) – 26 millones de libras

    Tras brillar en la Ligue 1 las últimas cuatro temporadas, el Forest fichó a Arnaud Kalimuendo el verano pasado ante la competencia de otros clubes de la Premier. Sin embargo, pronto cayó en el olvido de la afición del City Ground.

    No fue titular en la primera mitad de la temporada, sumó solo 88 minutos en nueve sustituciones y en enero fue cedido al Eintracht de Fráncfort. El Forest espera que el club alemán ejerza la opción de compra en las próximas semanas.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Brennan Johnson (Crystal Palace) - 35 millones de libras

    Brennan Johnson terminó la temporada pasada haciendo historia en el Tottenham al anotar el gol de la victoria en la final de la Europa League, que dio al club su primer título continental en 41 años. Sin embargo, tras la salida de Ange Postecoglou y la llegada de Thomas Frank, el internacional galés perdió protagonismo y necesitó un nuevo comienzo en enero.

    El Crystal Palace lo fichó en cuanto abrió el mercado, pero la inversión aún no rinde: en 18 partidos de Premier con los Eagles, Johnson no ha marcado y solo ha dado una asistencia. El sustituto de Oliver Glasner debe ayudarlo a recuperar la confianza tras una temporada para olvidar.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Nick Woltemade (Newcastle) - 65 millones de libras

    El fichaje de Nick Woltemade, seguido por el Bayern, para reemplazar a Alexander Isak parecía un acierto total para el Newcastle. El ex del Stuttgart empezó fuerte: cuatro goles en sus primeras cinco jornadas.

    Sin embargo, su momento clave llegó en diciembre, cuando marcó en propia puerta y dio la victoria al Sunderland en el derbi Wear-Tyne. Respondió con un doblete ante el Chelsea la siguiente jornada, pero luego permaneció 17 partidos sin anotar hasta que batió al West Ham en mayo.

    Aún más preocupante es que, fichado para sustituir a Isak en la delantera, pasó gran parte de la segunda vuelta jugando en el centro del campo, pues Eddie Howe duda de su capacidad para liderar el ataque.

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Dan Ndoye (Nottingham Forest) – 34 millones de libras

    Dan Ndoye llegó del Bolonia y debutó con gol ante el Brentford, luego dio una asistencia contra el Crystal Palace. Desde entonces no ha sumado más en la Premier, afectado por la inestabilidad del Forest.

    No ha sido titular en la Premier desde el 6 de diciembre y ha jugado sobre todo en la Europa League, donde el Forest llegó a semifinales. Con la probable reducción de la plantilla para la próxima temporada, sin competiciones europeas, Ndoye podría dejar el club tras un curso decepcionante.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    11James Trafford (Manchester City): 27 millones de libras

    James Trafford iba a fichar por el Newcastle, pero el Manchester City activó la cláusula de recompra con el Burnley y lo devolvió al Etihad Stadium. Al principio todo parecía perfecto para el canterano. Con la salida de Ederson, Trafford tenía el camino libre para ser el portero titular del City y, quizá, competir con Jordan Pickford en la selección inglesa.

    Pero su debut en casa ante el Tottenham fue un desastre, y con la llegada de Gianluigi Donnarumma quedó relegado: no vuelve a jugar en la Premier desde agosto. Su papel de portero de copas le ha dado minutos y dos títulos, pero este verano volverá a marchar para jugar con regularidad en la máxima categoría.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    10Milos Kerkez (Liverpool) - 40 millones de libras

    A pesar de que Andy Robertson tenía un año más de contrato, Liverpool buscó un lateral izquierdo ante su posible salida y fichó a Milos Kerkez, del Bournemouth. Los aficionados de Anfield aún no se convencen, así que el jugador deberá esforzarse para ganar su confianza.

    Su suerte quedó sellada cuando el internacional húngaro fue superado por su excompañero Antoine Semenyo en la primera jornada, y los entrenadores rivales lo convirtieron en su objetivo. Aunque mejoró con el tiempo, aún le queda mucho para alcanzar el nivel de Robertson.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BURNLEYAFP

    9Florian Wirtz (Liverpool) - 100 millones de libras

    Aunque Bayern Múnich y Manchester City parecían favoritos para fichar a Florian Wirtz el pasado verano, Liverpool se adelantó y pagó un traspaso récord para llevarse al talento del Bayer Leverkusen. Se esperaba que arrasara en la Premier, pero su adaptación ha sido lenta.

    No dio su primera asistencia en la liga hasta principios de diciembre, y su primer gol llegó unas semanas después. El mediapunta alemán sufrió para adaptarse al juego físico de la Premier, y Arne Slot no encontró la forma de construir un equipo a su medida. Así, su balance —cinco goles y cuatro asistencias a una jornada del final— queda lejos de lo esperado en la 2025-26.

  • Liverpool v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Tyler Dibling (Everton): 35 millones de libras

    A pesar de que el Southampton estuvo a punto de batir el récord de menor número de puntos en una temporada de la Premier League durante la campaña 2024-25, el joven extremo Tyler Dibling recibió elogios por su actitud intrépida y su calidad en el último tercio del campo. Varios clubes se interesaron en ficharlo, pero el Everton se llevó el gato al agua, ya que David Moyes buscaba revitalizar su ataque.

    Sin embargo, Dibling apenas ha sido titular en cuatro partidos de la Premier y solo disputó unos minutos como suplente ante el Burnley. La posible vuelta de Jack Grealish, cedido por el Manchester City, reduce aún más sus opciones.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Liam Delap (Chelsea): 30 millones de libras

    La maldición de la camiseta 9 del Chelsea persiste tras Liam Delap, último delantero de renombre en portarla y perder su olfato goleador. Los Blues ficharon al ariete del Ipswich Town el pasado verano, pero solo ha marcado un gol en 27 partidos de Premier League y aún se adapta a la vida en un grande de Europa.

    Una lesión en el tendón de la corva en agosto lo mantuvo dos meses inactivo y le impidió afianzar la química con sus nuevos compañeros. Además, la falta de disciplina y algunos errores mayúsculos han marcado su primer año en el oeste de Londres.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Alejandro Garnacho (Chelsea) – 40 millones de libras

    Alejandro Garnacho empezó la temporada en la lista de descartes del Manchester United tras un desentendimiento con el entrenador Rubén Amorim después de la final de la Europa League de 2025. Aun así, el Chelsea pagó 40 millones de libras por un extremo que ya había demostrado ser decisivo desde su promoción de la cantera de Old Trafford.

    Sin embargo, el cambio no le ha sentado bien: marcó solo un gol en la Premier con los Blues en octubre, sumó cuatro asistencias y brilló más en copa. Su actitud y ritmo de trabajo han sido cuestionados por una afición frustrada por su bajo rendimiento.

  • Wolverhampton Wanderers v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Anthony Elanga (Newcastle) – 52 millones de libras

    Anthony Elanga brilló en la temporada 2024-25 con el Nottingham Forest; su velocidad desequilibró a las defensas y ayudó al equipo de Nuno Espíritu Santo a aspirar a Europa. El Newcastle, seducido por su dinamismo, pagó un traspaso elevado para sumarlo al proyecto de Howe.

    Tras firmar 31 goles y asistencias en sus dos cursos en el City Ground, no ha marcado aún con los Magpies y solo ha dado una asistencia, en noviembre. A pesar de su alto coste, ha sido titular en menos de la mitad de los partidos ligueros del Newcastle debido a su bajo rendimiento.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025-26Getty

    4Harvey Elliott (Aston Villa) - cedido

    Se esperaba que esta fuera la temporada en la que Harvey Elliott mostrara a la Premier League su talento de forma constante. Tras ser nombrado mejor jugador de la Eurocopa Sub-21 con Inglaterra, ansiaba minutos tras una campaña mayormente en el banquillo del Liverpool, y su cesión al Aston Villa parecía perfecta.

    Sin embargo, Unai Emery no contaba con él y, para evitar pagar los 35 millones de libras fijados si jugaba diez partidos de Liga, lo marginó. Elliott solo disputó cuatro encuentros y entró en la convocatoria en cinco ocasiones desde principios de octubre.

    Las normas de la FIFA le impidieron fichar por otro club europeo en enero, así que quedó relegado tras un traspaso que Emery calificó de «vergonzoso» para todos.

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Jamie Gittens (Chelsea): 48,5 millones de libras

    Tras formarse en la cantera del Manchester City y brillar en el Borussia Dortmund, a Jamie Gittens lo llamaron «el nuevo Jadon Sancho» por sus similitudes con el inglés. Sin embargo, su adaptación a la Premier League ha sido complicada, al igual que le ocurrió a Sancho.

    Con tantos extremos en la plantilla, siempre existió el riesgo de que se perdiera en la vorágine, pero jugar solo cinco partidos de titular en la Premier antes de lesionarse el tendón de la corva en enero fue una gran decepción. Ahora, con Xabi Alonso a punto de tomar el banquillo, el joven de 21 años tiene mucho trabajo por delante para salvar su carrera en Stamford Bridge.

  • Newcastle United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Yoane Wissa (Newcastle) - 50 millones de libras

    La débil campaña de fichajes del Newcastle ha sido clave en su decepcionante temporada: de quinto lugar el año pasado a la zona media de la tabla ahora. El más flojo de los refuerzos ha sido Yoane Wissa, sombra del jugador que marcó 19 goles con el Brentford en la 2024-25.

    Se declaró en huelga en la pretemporada para forzar su fichaje, llegó lesionado y no debutó hasta diciembre. Marcó su primer gol en la Premier con los Magpies ese mismo mes, pero desde entonces no ha vuelto a ver puerta y se le ha visto fuera de forma. No juega de titular desde el 7 de febrero y podría marcharse tras disputar el Mundial con la República Democrática del Congo.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Alexander Isak (Liverpool): 125 millones de libras

    El Liverpool batió el récord británico de traspasos al fichar a Alexander Isak. Después de una larga negociación que llegó hasta el último día del mercado, los Reds lograron llevarse al sueco del Newcastle, donde se había negado a entrenar para forzar su salida. Pero su falta de ritmo fue evidente desde el principio.

    Las lesiones no han ayudado: se fracturó el peroné al marcar al Tottenham en diciembre, pero eso no justifica sus tres goles en 14 partidos de Premier. Con 26 años, a menudo ha quedado marginado cuando ha estado disponible para Arne Slot, pues el sistema de los Reds no potencia sus virtudes.

    Si la situación no mejora la próxima temporada, podría convertirse en uno de los mayores fracasos de fichaje de la historia.