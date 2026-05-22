El fichaje más decepcionante de la temporada en la Premier League: Alexander Isak, Yoane Wissa y el top 20 de GOAL para la temporada 2025-26 -clasificación

Nuestra lista arranca con un jugador que protagonizó dos fichajes decepcionantes en una misma temporada. Facundo Buonanotte rindió aceptablemente con un Leicester City en apuros la campaña pasada, así que parecía lógico que el recién ascendido Leeds United buscara cederlo desde el Brighton en agosto. Sin embargo, cuando el acuerdo para llevarlo a Elland Road estaba a punto de cerrarse, el Chelsea se adelantó y lo convenció para que se uniera a ellos también en cesión.

Inmediatamente surgieron dudas sobre su adaptación a un plantel repleto de centrocampistas ofensivos y extremos. El joven de 21 años fue sustituido al descanso en su debut y no volvió a jugar en la Premier con los ‘Blues’. En enero, Leeds le ofreció una vía de escape y lo fichó cedido para la segunda parte de la temporada.

En Leeds tampoco ha brillado: solo ha jugado dos partidos como suplente en la Premier bajo Daniel Farke, el último el 31 de enero, y desde entonces apenas ha entrado en la convocatoria.