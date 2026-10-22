El astro brasileño Vinicius Junior ya no atraviesa simplemente una fase de bajón temporal con la camiseta del Real Madrid, sino que vive una auténtica crisis existencial que ha amenazado su lugar en el once titular. La prensa española, con los diarios As y Marca a la cabeza, ha reflejado que el extremo brasileño ya no es el mismo Vinicius al que estaba acostumbrada la afición del Santiago Bernabéu.

Esta crisis coincide con la sucesión de tímidos silbidos contra el mago brasileño, que siguieron a su sustitución en el minuto 70 ante el Leipzig en la Liga de Campeones de Europa, ya que los números muestran un preocupante descenso en sus prestaciones ofensivas: lleva 53 días consecutivos sin marcar, con un balance de 19 disparos desviados sin lograr ningún gol.

A esto se suma la ausencia de su arma letal, el regate, en el que llegó al cero ante el Leipzig y antes de eso ante la Roma, sin ni un solo intento, para marcharse con un enorme silencio y tristeza que expresó en una breve publicación en sus redes: «Vivo el momento y todo pasa».