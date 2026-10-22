¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Jose Mourinho - vinicius junior [Kooora Only]AI - Claude
Traducido por

«El fichaje más caro le quita la inmunidad»: Diomande destroza el trono de Vinicius en Madrid

FEATURES
Analysis
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
Vinicius Junior
Y. Diomande
J. Mourinho
España
Brasil
Côte d’Ivoire
Portugal

Diomande redibuja los planes de Mourinho antes del clásico

El astro brasileño Vinicius Junior ya no atraviesa simplemente una fase de bajón temporal con la camiseta del Real Madrid, sino que vive una auténtica crisis existencial que ha amenazado su lugar en el once titular. La prensa española, con los diarios As y Marca a la cabeza, ha reflejado que el extremo brasileño ya no es el mismo Vinicius al que estaba acostumbrada la afición del Santiago Bernabéu.

Esta crisis coincide con la sucesión de tímidos silbidos contra el mago brasileño, que siguieron a su sustitución en el minuto 70 ante el Leipzig en la Liga de Campeones de Europa, ya que los números muestran un preocupante descenso en sus prestaciones ofensivas: lleva 53 días consecutivos sin marcar, con un balance de 19 disparos desviados sin lograr ningún gol.

A esto se suma la ausencia de su arma letal, el regate, en el que llegó al cero ante el Leipzig y antes de eso ante la Roma, sin ni un solo intento, para marcharse con un enorme silencio y tristeza que expresó en una breve publicación en sus redes: «Vivo el momento y todo pasa».

  • vinicius junior(C)Getty Images

    Mourinho pierde su inmunidad

    La sanción nacional de cuatro partidos para Vinicius tras su expulsión ante el Villarreal no supuso tanto un problema para el conjunto blanco como un "respiro táctico" y un descanso de guerrero impuesto por las circunstancias, ya que liberó al técnico portugués José Mourinho de la incomodidad de sentar a su gran estrella en el banquillo.

    Cuando le preguntaron a Mourinho por el estatus de Vinicius y si se le considera un jugador intocable, su respuesta fue tajante y contundente, despojando al brasileño de su histórica inmunidad: "Lo único intocable en este club es el escudo. No me gusta el concepto del jugador intocable; lo que hace que un jugador sea intocable es únicamente su rendimiento y su influencia sobre el terreno de juego".

    Esta declaración se materializó de hecho en que Vinicius disputó 6 partidos consecutivos sin completar ninguno de ellos hasta el minuto 90.

  • DiomandeGetty Images

    El fichaje de 125 millones redibuja el equilibrio del Clásico

    En contraste, el fichaje más caro en la historia del club, el marfileño Yan Diomandé, pasó de ser una simple apuesta de futuro a convertirse en el salvador táctico de Mourinho, y en el dueño de las soluciones mágicas que tejieron una clara superioridad a costa de Vinicius; pues Diomandé demostró su superioridad numérica al completar 7 regates exitosos más que el brasileño, a pesar de haber disputado muchos menos partidos, hasta cerrar el duelo ante el Leipzig con un espectacular disparo imparable que ahondó las heridas del brasileño en el banquillo.

    Pero el mayor impacto de Diomandé no se detuvo en los límites del brillo ofensivo, sino que fue más allá para corregir el defecto táctico estructural que durante mucho tiempo quitó el sueño al Madrid con Vinicius; pues el sistema madridista sufría el peligro de quedar expuesto defensivamente en la banda izquierda cuando Vinicius jugaba junto a Kylian Mbappé, debido a la escasa aportación defensiva de ambos juntos.

    Y Diomandé llegó para representar el salvavidas de Mourinho antes de la esperada batalla del Clásico; donde el jugador mostró un espíritu de sacrificio defensivo excepcional, una recuperación continua de balones y un compromiso de regresar para cubrir los espacios detrás del lateral.

    Este equilibrio táctico dio a Mourinho la libertad de reestructurar la línea ofensiva, colocando a Diomandé en la banda izquierda y a Federico Valverde en la derecha, lo que proporcionó espacio y libertad a Arda Güler para desplazarse junto a Aurélien Tchouaméni en el centro del campo.

    Y mientras el Real Madrid se prepara para disputar la batalla del Clásico con un plan táctico equilibrado liderado por Diomandé, Vinicius seguirá el encuentro desde las gradas debido a la sanción, en una noche que podría anunciar oficialmente el comienzo de una nueva era en la que termine el tiempo del jugador intocable.

  • Yan Diomande Real Madrid 2026Getty/GOAL

    El idioma de los números pone en aprietos al brasileño

    A diferencia de la prolongada sequía goleadora del brasileño, los números de Diomande llegaron para hacer estallar una comparación estadística rotunda a favor de este último; mientras Vinícius fue incapaz de sacudir las redes o de generar goles durante largas semanas, Diomande explotó para convertirse en el primer jugador decisivo en el sistema de José Mourinho:

    Partido ante el Sevilla: Diomande ofreció una actuación excepcional al marcar un gol y asistir en 3 goles completos en una sola noche, marcando la diferencia él solo.

    Partido ante el Villarreal: la estrella marfileña mantuvo su acierto goleador y anotó un gran tanto que inclinó la balanza a favor del conjunto blanco antes de la expulsión de Vinícius.

    Partido ante el Leipzig: no se conformó con una asistencia, sino que, al entrar como suplente en el minuto 70 en lugar del propio Vinícius, lanzó un fabuloso misil desde fuera del área con el que marcó el cuarto gol, dejando constancia de su superioridad en anotación y creación en el mismo partido que el brasileño abandonó con cero intentos de regate.

    En términos generales, Diomande ha marcado 3 goles y ha dado 4 asistencias desde el inicio de la temporada, mientras que Vinícius ha anotado un único gol y ha repartido 3 asistencias, teniendo en cuenta que ha disputado una cantidad de minutos claramente superior a la de Diomande.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
BAR

BAR

Primera División

25 oct 2026

RMA

RMA