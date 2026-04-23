Según los periódicos vascos «Deia» y «El Correo», y el experto en fichajes Matteo Moretto, Terzic y el club de Primera División española llegarían a un acuerdo pronto.
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¡El fichaje está a punto de cerrarse! El exentrenador del BVB, Edin Terzic, dirigirá un gran club con mucha tradición
Según los informes, el Athletic de Bilbao ha elegido al exentrenador del Borussia Dortmund para reemplazar a Ernesto Valverde. Este técnico de 62 años es un icono del club: jugó en el Athletic, dirigió las categorías inferiores y entrenó al primer equipo en tres etapas que suman casi diez años. El contrato de Valverde vence al final de la temporada, tras lo cual dejará el club vasco.
Ya en marzo se informó de que las conversaciones entre Bilbao y Terzic estaban muy avanzadas. Además de Terzic, el Athletic valoró a Andoni Iraola, quien dejará el AFC Bournemouth este verano tras tres años exitosos y será reemplazado por Marco Rose. Iraola, con una extensa trayectoria en el club, habría garantizado la continuidad de Valverde: entre 2003 y 2015 jugó más de 500 partidos oficiales con el Bilbao y conoce la entidad a la perfección.
Sin embargo, el técnico de 43 años baraja otras opciones: tras la rápida salida de Liam Rosenior, se le considera candidato para sucederle en el Chelsea FC. Al parecer, los Blues también seguían a Terzic, pero ahora todo indica que el alemán elegirá el País Vasco.
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Bilbao no sería la primera experiencia en el extranjero para Edin Terzic
Por respeto a Valverde y para evitar tensiones en la recta final de la temporada, el anuncio de Terzic no será público de momento. El Bilbao, noveno a seis jornadas del final, busca clasificarse para Europa y está a solo tres puntos del sexto puesto, que da acceso a la Copa de Europa.
Para Terzic no sería su primera experiencia en el extranjero. Debutó como entrenador en las categorías inferiores del Borussia Dortmund y luego fue segundo de Slaven Bilic en el Besiktas (2013-2015). Después lo acompañó al West Ham United, donde permanecieron casi dos años y medio.
En 2018 regresó al BVB como segundo de Lucien Favre. Tras la destitución de este en diciembre de 2020, Terzic asumió el banquillo hasta final de curso. Después de un año como director técnico, volvió a ser entrenador principal en 2022. Un año después, estuvo a punto de darle el título liguero al BVB y en 2024 lo llevó a la final de la Liga de Campeones. Tras dejar Dortmund en verano de 2024, Terzic sigue sin equipo.
Las clasificaciones del Athletic de Bilbao en los últimos cinco años
Temporada
Puesto
2025/26 (tras 32 jornadas)
9
2024/25
4
2023/24
5
2022/23
8
2021/22
8