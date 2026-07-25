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Rodri Manchester City 2025-26Getty

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El fichaje embarazoso de Pérez: Rodri, a punto de firmar por el Real Madrid

Fichajes
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Rodri, la estrella del Manchester City, es la gran joya con la que el Real Madrid quiere cerrar un mercado de fichajes revolucionario, con el objetivo de poner fin a dos temporadas consecutivas sin conquistar ningún título. 

El diario "Sport" señaló que Rodri pasó de ser un jugador con informes positivos dentro del conjunto merengue a una prioridad absoluta, tras coronarse campeón de la Copa del Mundo.

Y hay circunstancias que hacen que la operación avance en la dirección correcta, a la espera de la firma del contrato que pondrá fin a las negociaciones entre el Real Madrid y el Manchester City. 

El capitán de la selección española desea regresar a España y considera que este es el mejor destino posible para él.

Para Florentino Pérez, presidente del club blanco, la operación entrañaba cierta incomodidad, ya que Rodri, quien siempre ha contado con su admiración, fue una de las bazas electorales que utilizó Enrique Riquelme, su rival en las elecciones a la presidencia del club. 

Sin embargo, las voces favorables a su fichaje se convirtieron en unanimidad dentro de Valdebebas, donde el entrenador José Mourinho también dio su aprobación para cerrar la operación.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    El Real Madrid planea fichar a Rodri por 45 millones de euros

    La próxima semana será decisiva para el Real Madrid, que busca cerrar dos fichajes que considera estratégicos. 

    En el caso de Rodri, la importancia de la operación reside en dotar al equipo de un centrocampista organizador del que ha carecido en los últimos años. El jugador está ligado al City por un contrato que se extiende hasta 2027, y el valor del acuerdo final determinará la fecha de cierre de su traspaso.

    En un principio se habló de cifras superiores a los 70 millones de euros, algunas de ellas con el objetivo de disuadir a los interesados, pero el plan actual consiste en cerrar la operación por 45 millones de euros, más variables, con la firma de un contrato que se extiende hasta 2030 para repartir el coste del fichaje a lo largo de varios años. 

    Esta operación es independiente del fichaje de Yan Diomandé, estrella del Leipzig, que está cerca de resolverse por 120 millones de euros, el fichaje que prometió Florentino durante su campaña electoral.

    La agencia "Roc Nation" está detrás de los movimientos más destacados del Real Madrid en el mercado de fichajes, donde el club ha logrado imponer su ritmo en varias operaciones pese a la presencia de competidores como el Paris Saint-Germain. 

    El club francés también había mostrado su interés en incorporar a Rodri, que actualmente disfruta de sus vacaciones de verano y reflexiona sobre su futuro.

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  • rodri(C)Getty Images

    El Real Madrid corre contra el reloj para cerrar el fichaje de Rodri

    El Real Madrid trabaja para cerrar el fichaje antes del regreso de Rodri a la pretemporada con el Manchester City.

    Enzo Maresca, quien sucedió a Pep Guardiola en el banquillo del City, declaró: "Será operado el lunes, y necesita un descanso; necesita reposo y recuperarse, y después volverá con nosotros".

    Se espera que el futuro de Rodri se resuelva en los próximos días mediante un acuerdo entre dos clubes que ya han cerrado operaciones entre ellos anteriormente, entre ellas el traspaso de Brahim Díaz. 

    Rodri había abandonado LaLiga en 2019, con destino a la Premier League.

    El jugador español desempeñará un papel fundamental en el nuevo proyecto de Mourinho, y su incorporación supondrá un duro golpe para el Real Madrid, que cambió su postura hacia el jugador tras un Mundial que disipó todas las dudas relacionadas con su edad o su historial de lesiones.

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