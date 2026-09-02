Getty Images Sport
Traducido por
«¡El fichaje del verano!»: Rio Ferdinand cree que el Christos Tzolis de 34 millones de libras del Arsenal puede ser una de las mejores operaciones del mercado de fichajes
Ferdinand elogia el «chollo» Tzolis
Ferdinand cree que el Arsenal ha cerrado la ganga absoluta del mercado de fichajes con su adquisición de Tzolis procedente del Club Brugge por 34 millones de libras. A pesar de que el conjunto londinense ha gastado mucho en varios nombres de alto perfil tras su primer título de la Premier League en más de dos décadas, es el extremo de 24 años quien más ha impresionado al ex capitán de Inglaterra.
Ferdinand, hablando en su canal de YouTube, no tardó en destacar a la estrella griega por su impacto inmediato y su calidad técnica. "¿Quién es el mejor fichaje del mercado? Por lo que he visto hasta ahora, voy a quedarme con Tzolis", dijo Ferdinand.
"Por el precio por el que lo fichasteis, 35 millones de libras, por lo que he visto, es un extremo pequeño y habilidoso, con gran visión y que toma buenas decisiones en el último tercio. Creo que es una gran operación del equipo de captación del Arsenal. Me voy a adelantar y voy a decir que va a ser mi fichaje de la temporada, por valor y por lo que aporta".
- AFP
El refuerzo táctico de Arteta
El equipo de Mikel Arteta no descansó tras su histórico triunfo liguero y, en su lugar, optó por reforzar con agresividad una plantilla ganadora. El club del norte de Londres gastó casi 200 millones de libras a lo largo del verano, abordando por igual la profundidad y la calidad.
«Han gastado mucho y creo que han gastado de maravilla», explicó Ferdinand. «Creo que se han reforzado, han dado una imagen más sólida, han sumado más físico y un poco de picardía con la llegada de Tzolis al extremo, que ya ha mostrado estar realmente, realmente fino y muy despierto, y parece un gran fichaje por el precio al que llegó, que es una ganga en el mercado actual. Tienes a Ezri Konza, un jugador top, un central top, fiable, jugará muchos partidos y nunca le fallará».
La estrella griega provoca comparaciones con Sánchez
La expectación en torno a Tzolis alcanzó un nuevo nivel tras su actuación en el estreno de la temporada. El exextremo del Arsenal Theo Walcott también se deshizo en elogios hacia él y señaló que el extremo griego le recuerda a Alexis Sánchez por su estilo directo y su positivo primer toque.
Este estilo «híbrido», que combina la eficacia técnica de Trossard con el carácter explosivo de Sánchez, le ha dado a Arteta una nueva dimensión en el flanco izquierdo. Ferdinand se mostró en la misma línea y sugirió que la operación representa una relación calidad-precio increíble dada la actual inflación del mercado.
- Getty
Defender el título
La operación salida del verano en el Emirates dejó varias marchas de alto perfil, entre ellas la de Gabriel Martinelli al Al-Hilal por 56 millones de libras y la de Gabriel Jesus al Barcelona por 8,6 millones de libras. Leandro Trossard, Jakub Kiwior, Fabio Vieira y Christian Norgaard también se marcharon, lo que permitió a Arteta perfilar su plantilla para defender el título. Ferdinand cree que este equilibrio entre llegadas y salidas les ha preparado para la exigente temporada que tienen por delante. Concluyó: "Arteta y su Arsenal estarán muy discretamente satisfechos con los movimientos que han hecho".
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias