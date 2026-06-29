El fichaje del jugador deseado parece haber fracasado: ¿apostará ahora un grande de la Premier League por Said El Mala, del Colonia?

Según los medios, el PSG lidera la puja por Diomande y ya habría acuerdo.

Si se concreta, el Liverpool buscaría alternativas y ya contempla a El Mala como opción.

Para El Mala, dar el salto a la isla sería el siguiente paso lógico en su meteórica trayectoria. Tras fichar por el gran vecino del Viktoria de Colonia el pasado verano, el extremo de 19 años se convirtió de inmediato en pieza clave y en el favorito de la afición del «Effzeh» durante la pasada Bundesliga, con 13 goles y cinco asistencias.

Hace poco rechazó un fichaje por el Brentford a punto de cerrarse, pese a una oferta millonaria y a la luz verde del Colonia.