Según la prensa inglesa, el joven de 19 años atrae cada vez más la atención del Liverpool, pues los Reds podrían quedarse sin fichar a su objetivo, Yan Diomande, del RB Leipzig.
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El fichaje del jugador deseado parece haber fracasado: ¿apostará ahora un grande de la Premier League por Said El Mala, del Colonia?
Según los medios, el PSG lidera la puja por Diomande y ya habría acuerdo.
Si se concreta, el Liverpool buscaría alternativas y ya contempla a El Mala como opción.
Para El Mala, dar el salto a la isla sería el siguiente paso lógico en su meteórica trayectoria. Tras fichar por el gran vecino del Viktoria de Colonia el pasado verano, el extremo de 19 años se convirtió de inmediato en pieza clave y en el favorito de la afición del «Effzeh» durante la pasada Bundesliga, con 13 goles y cinco asistencias.
Hace poco rechazó un fichaje por el Brentford a punto de cerrarse, pese a una oferta millonaria y a la luz verde del Colonia.
El Colonia pide 50 millones de euros por El Mala
El club de la Bundesliga tiene la sartén por el mango: el contrato del joven jugador dura hasta 2030 y no tiene cláusula de rescisión. El director deportivo, Thomas Kessler, lo tiene claro: el «Effzeh» pide al menos 50 millones de euros por su joya ofensiva.
Junto a los clubes ingleses con gran poder adquisitivo, el Borussia Dortmund sigue interesado. Tras la retirada del Brighton & Hove Albion, el BVB se perfila como el candidato alemán mejor posicionado.
Según Express, el Dortmund no quiere pagar los 50 millones y busca una fórmula creativa que convenza al Colonia.
Sin embargo, Liverpool podría frustrar los planes del Dortmund y actuar con rapidez.