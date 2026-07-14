El fichaje de Youri Tielemans por el Manchester United, por solo 35 millones de libras, podría ser uno de los grandes movimientos del verano. GOAL analiza los traspasos más destacados del mercado estival de 2026

El Newcastle cambió de estrategia. Retuvo a Alexander Isak el verano pasado hasta dejarlo marchar al Liverpool. Habría sido mejor cederlo antes, pues su incertidumbre perjudicó al equipo. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una excelente suma. Es un jugador trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El reto es invertir ese dinero con acierto, algo que ya fallaron tras la venta de Isak. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions League a posibles fichajes, y su pobre 12.º puesto en la Premier League, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak y abandonar St. James’ Park, muestra que el club no es una amenaza seria para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-
Para el Barcelona: una señal preocupante. El club, que llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas financieros, gastó 80 millones en Gordon nada más sanear sus cuentas. El internacional inglés, capaz de jugar en cualquier posición de la delantera y de presionar sin descanso —a diferencia de Marcus Rashford—, aportará profundidad, pero el precio sigue siendo excesivo. Es cierto que un buen Mundial podría justificar la cifra, y que marcó diez goles en la Liga de Campeones, aunque seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En la Premier marcó solo 12 goles en 60 partidos, cifra más cercana a su verdadera media. Aunque Gordon puede dar a Flick el extremo que busca y cobra menos que Rashford, había opciones más baratas, lo que indica que el Barça ha gastado de más. Nota: C+
Para Gordon: El sueño de su vida. A pesar de su irregularidad en la Premier, sobre todo en los últimos dos años, por fin ficha por un grande. Admitió que se ilusionó con el Liverpool de su infancia y que el Bayern también lo tentó este verano. Sin embargo, los bávaros, como era de esperar, se echaron atrás ante el precio de venta, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su fichaje, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de reparto. Deberá ganarse un puesto en un equipo lleno de estrellas, y eso no es fácil. Basta ver a Rashford, ahora prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon puede considerarse afortunado: dejará a Anthony Elanga para jugar al lado de Lamine Yamal. Nota: A
Mark Doyle