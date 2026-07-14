El fichaje de Youri Tielemans por el Manchester United, por solo 35 millones de libras, podría ser uno de los grandes movimientos del verano. GOAL analiza los traspasos más destacados del mercado estival de 2026

El extraño verano delChelsea continúa: el club ha acordado vender a Andrey Santos, uno de sus jóvenes talentos, a un rival directo por un puesto entre los cuatro primeros de la Premier League. Santos progresaba a buen ritmo tras su exitosa cesión en el Estrasburgo y se había ganado la titularidad en la temporada 2025-26, sustituyendo con acierto a Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Si Fernández se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador, Xabi Alonso, se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, el jugador de 22 años no se ha considerado intocable y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones en complementos, por un centrocampista que aún no es titular indiscutible era, evidentemente, demasiado buena como para rechazarla. Es el modelo «BlueCo» en acción: el Chelsea logrará una plusvalía importante con un jugador fichado en 2023 al Vasco da Gama por 16 millones de libras. La decisión, algo cínica, deja mal sabor de boca, pero la cuantiosa oferta fue difícil de rechazar. Si Santos se convierte en un crack en Old Trafford, este fichaje se recordará con pesar. Nota: B-

Para el Man Utd: Fichaje algo desconcertante. Tras perder a sus objetivos prioritarios, Elliot Anderson (City) y Matheus Fernandes (Tottenham), el United recurrió de forma urgente a Santos para no quedarse solo con Mount en el centro del campo al inicio de la pretemporada, el 18 de julio, con Mainoo aún en el Mundial. Se informa que los directivos del United se mantuvieron «tranquilos» tras fracasar con Fernandes, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores y pagar 50 millones de libras por un jugador que Chelsea estaba dispuesto a ceder es excesivo. Los «Red Devils» necesitaban refuerzos tras la salida de Casemiro y la lesión de Manuel Ugarte, pero han pagado demasiado por un jugador que no tiene la titularidad asegurada. A sus 22 años, se espera que aún mejore. Nota: C

Para Santos: Tras quedarse fuera de la selección brasileña por decisión de Carlo Ancelotti y alternar titularidades en el Chelsea, busca “minutos de juego” con los Red Devils. Aún así, no hay garantía de que vaya a jugar más en Old Trafford, pues todo dependerá de los demás fichajes que haga el United. Santos quizá busque un nuevo comienzo lejos del caos directivo y del banquillo inestable del Chelsea, aunque en Old Trafford tampoco tiene asegurada la estabilidad. Lo que sí garantiza es la Liga de Campeones, competición a la que su actual club no se clasificó. Al final, dependerá de él consolidarse como una pieza clave. Nota: B

Krishan Davis