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El fichaje de Vinicius Junior por el Chelsea está «totalmente descartado»: el brasileño no tiene otras ofertas y solo evalúa renovar con el Real Madrid
Impasse en las negociaciones sobre el contrato en Madrid
Aunque Real Madrid y Vinicius afirman querer seguir juntos, aún no hay avances formales. Han aplazado las negociaciones hasta después del Mundial 2026 para no distraer al jugador con Brasil, según *Marca*.
No obstante, dentro de seis meses podrá negociar un precontrato con otros clubes.
El principal escollo es económico: Vinicius, que cobra unos 20 millones de euros por temporada, busca un aumento que refleje su condición de estrella mundial. Se rumorea que busca un salario de 30 millones de euros (26 millones de libras/34 millones de dólares) por temporada, cifra que el club podría rechazar pese a que Florentino Pérez afirme: «Vinicius quiere quedarse y yo quiero que se quede».
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Se descarta el fichaje del Chelsea con Alonso al mando
A principios de año se mencionaba con frecuencia al Chelsea como posible destino para este talentoso extremo, pero esa puerta se ha cerrado. El nombramiento de Xabi Alonso como nuevo entrenador en Stamford Bridge ha puesto fin al interés por el brasileño. Ambos mantuvieron una relación difícil durante su breve coincidencia en la capital española, que alcanzó su punto álgido durante una tensa sustitución en un Clásico en el Bernabéu.
Esta ruptura hace que un traspaso a Londres se descarte por completo. Pese a su prestigio, el jugador no tiene ahora ninguna oferta concreta de otros grandes clubes europeos.
Aunque a principios de temporada se habló de un interés saudí con sumas astronómicas, esos rumores se desvanecieron, lo que ha llevado a pensar que podrían haber sido una táctica del entorno del jugador para ganar ventaja en las negociaciones contractuales.
Las hazañas en el Mundial aumentan su influencia
Vinicius por fin cumple con las expectativas con Brasil y lleva a la Seleção a superar las primeras fases del torneo. Sus tres goles y dos asistencias en los tres primeros partidos de grupo recuerdan al mundo su capacidad para decidir. Antes del torneo, afirmó: «Si voy al Mundial, marco cuatro o cinco goles y ganamos, toda la historia cambia».
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El Madrid mantiene la calma pese al tiempo que se agota.
A pesar de la cercana fecha límite de enero, en la directiva del Real Madrid reina la tranquilidad. Confían en que el vínculo forjado desde la llegada de Vinicius, aún adolescente, bastará para frenar cualquier interés externo. El club sabe que es su talismán, sobre todo tras marcar en dos partidos seguidos del Mundial y igualar a Romario y Ronaldo Nazario.
Mientras tanto, el reloj avanza: hasta que no haya firma, la incertidumbre crecerá.