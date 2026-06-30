El fichaje de Vinicius Junior por el Chelsea está «totalmente descartado»: el brasileño no tiene otras ofertas y solo evalúa renovar con el Real Madrid

Aunque Real Madrid y Vinicius afirman querer seguir juntos, aún no hay avances formales. Han aplazado las negociaciones hasta después del Mundial 2026 para no distraer al jugador con Brasil, según *Marca*.

No obstante, dentro de seis meses podrá negociar un precontrato con otros clubes.

El principal escollo es económico: Vinicius, que cobra unos 20 millones de euros por temporada, busca un aumento que refleje su condición de estrella mundial. Se rumorea que busca un salario de 30 millones de euros (26 millones de libras/34 millones de dólares) por temporada, cifra que el club podría rechazar pese a que Florentino Pérez afirme: «Vinicius quiere quedarse y yo quiero que se quede».



