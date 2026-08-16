Para el Manchester City: La marcha de Pep Guardiola y de leyendas del club como Bernardo Silva y John Stones ya habría sido suficientemente dolorosa para la afición del City, pero perder a su mejor jugador provocará un miedo real. Da la sensación de que el City está condenado a sufrir un bajón sin Rodri, que era el corazón del equipo y un líder insustituible. Actuando tanto como principal escudo defensivo como organizador en la base de la jugada, Rodri impulsó el éxito del City bajo Guardiola. De hecho, el City ganó el 74,1 % de sus partidos de la Premier League cuando el español controlaba el centro del campo, y ese porcentaje se desplomó hasta el 61,9 % cuando estuvo ausente. Rodri también dio un paso al frente con goles en los partidos más importantes, incluido el tanto de la victoria en la final de la Champions League de 2023 y en varios encuentros decisivos por el título de la Premier League. A pesar de su precio de 116 millones de libras (156 millones de dólares), Elliot Anderson no tiene el mismo juego tan completo, y el posible fichaje de Ayyoub Bouaddi es demasiado joven e inexperto como para esperar que llene ese vacío. No es menos que un golpe de pesadilla para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, que tiene por delante una tarea enorme para ajustar el plan táctico del City y asegurarse de que pueda seguir compitiendo por los mayores títulos. Nota: F

Para el Barcelona: Un fichaje de impacto que sacude al fútbol europeo. El Barça ya era el gran favorito para ganar una tercera Liga consecutiva, pero ahora parece una conclusión inevitable. El Real Madrid estará tocado tras ver cómo su principal objetivo ficha por su eterno rival, con Rodri optando por el proyecto ya bien asentado de Hansi Flick en lugar del trabajo de reconstrucción de Jose Mourinho en la capital española. Rodri bien podría ser la pieza definitiva del puzle para que el Barça conquiste su primera Champions League desde 2015; es el mejor mediocentro defensivo del fútbol actual y el hombre perfecto para aportar estabilidad al once de Flick. Sin duda, a los rivales les resultará mucho más difícil partir al Barça en fase de transición con Rodri barriendo por detrás. El jugador de 30 años también debería adaptarse de inmediato, dado que la plantilla del Barça está repleta de sus compañeros de la selección española. Necesitaban actuar tras la pérdida de Frenkie de Jong, que, según se informa, afronta una lucha por volver a jugar antes de final de año después de dañarse los ligamentos de la rodilla, y Rodri es una solución soñada. No parece una exageración sugerir que el Barça podría dominar tanto en el plano nacional como en el continental durante los próximos dos o tres años ahora que cuenta con el ganador del Balón de Oro de 2024 para llevar la batuta. Nota: A+

Para Rodri: Este es un siguiente paso natural para Rodri tras su triunfo en el Mundial de 2026 y su Balón de Oro con España. Ayudar al City durante un periodo de transición palidece en comparación con la oportunidad de devolver al Barça a la cima del fútbol, y no hay otro equipo que encaje mejor con los principios tácticos a los que se acostumbró tanto bajo Guardiola. Es un movimiento que también podría permitir a Rodri recuperar su pico físico. Las lesiones graves han alterado la carrera del ex del Atlético de Madrid en los últimos años, y regresar al contexto menos exigente físicamente de La Liga debería favorecer su longevidad en la élite. Después de haber ganado ya dos grandes títulos junto a jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Dani Olmo a nivel internacional, la transición al Camp Nou debería ser perfecta para Rodri, de quien se espera que asuma el mismo papel de dictador total que tan buenos resultados le ha dado con España y el City durante los últimos siete años. Se ha informado de que el Real ofreció a Rodri un paquete económico mucho más atractivo, pero tomó la decisión correcta al optar por el entorno más saludable y seguro del Camp Nou, donde ahora podría escribir el capítulo más exitoso de su brillante carrera. Nota: A

James Westwood